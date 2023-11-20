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Eskort siteleri ile milyonluk vurgun

Denizli'de eskort sitelerine ilan verip 18 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2023 22:41, Son Güncelleme : 20 Kasım 2023 22:34
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Eskort siteleri ile milyonluk vurgun

Denizli'de eskort siteleri aracılığıyla dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Sarayköy ilçesinde internet siteleri ve sosyal medya üzerinden fuhşa aracılık etmek üzere hazırlanmış eskort ilanlarıyla 14 ilde dolandırıcılık yapanlara yönelik 2 ay önce çalışma başlattı.

Dolandırıcılık olaylarına karışanlar tespit edilerek fiziki ve teknik takip başlatıldı. İnternet siteleri üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından eskort ilanları veren kadınların, kendilerini arayanlara ön buluşma, teminat gibi bahanelerle ATM'lerden banka hesaplarına para göndermelerini istedikleri ancak buluşmaya gitmedikleri tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 18 kişiyi toplam 1 milyon 561 bin TL dolandırdıkları belirlendi.

Takibin ardından harekete geçen polis, şüphelilere yönelik önceki gün Sarayköy Cumhuriyet Savcılığı'nın koordinesinde operasyon yaptı.

7 GÖZALTI, 4 TUTUKLAMA

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 70 ecstasy, 12 cep telefonu, 7 sim kart, 30 banka ve kredi kartı ile dolandırıcılık suçuna ilişkin belgeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklandı. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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