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Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 28,8020 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 31,6180'den satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 10:48, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 10:48
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Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,21 artışla 28,7483'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 28,8020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 31,6180'den, sterlin/TL de yüzde 0,4 primle 36,0920'den satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 103,2 seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

Bir süredir etkili olan enflasyon ve resesyon ikilemi yavaş yavaş varlık fiyatları üzerindeki etkisini kaybettiğini belirten analistler, bu durumun piyasalardaki fiyatlamaları olumlu şekilde etkilediğini kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışları ve Fed tutanaklarının yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktararak, teknik açıdan dolar endeksinde 102 puan seviyesinin destek, 104 ve 105 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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