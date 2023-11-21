MEBİM, 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi oldu

MEBİM, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde 2023'te dünya ikinciliği kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Dünya genelinde 220 binden fazla üyesi olan organizasyonun 2023 programına 80'den fazla ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde proje katıldı.

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