MEBİM, 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi oldu

Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Biden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Öğretmenlerimize Sağlık Sigortasında %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
Aile Bakanlığından devlet korumasındaki çocuklarla ilgili iddialara ilişkin açıklama
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
'Gelecek süreçte elektronik sınav kapasitemizi geliştireceğiz'
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Güngören'de tedaviyi beğenmeyen kişi diş hekimine saldırdı
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
Erdoğan: Rehinelerle ilgili görüşme halindeyiz
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
CHP'de aday adaylığı ücretleri belirlendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 48 zam istedi
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Ekimde trafiğe kaydı yapılan 9 otomobilden 1'i 'elektrikli'
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
Kayıt dışı estetik ameliyatı yapan 2'si doktor, 4 kişi gözaltında
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
SPK Başkanı: Bu yıl 20 Kasım itibarıyla 46 şirket halka arz oldu
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Gram altın fiyatında yeni rekor: 1.846 TL
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
Yargıtay, AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusunda savcı görevlendirdi
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
'Tarım Bakanı bugün adeta devrim yapıyor'
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Erdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Yılmaz Tunç: Anayasanın yenilenmesi elzemdir
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Bakan Bak: Hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmadı
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan konut ve evlilik kredisi açıklaması
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Bahçeli'den 50+1 açıklaması: Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Deprem unutuldu: Yapı testlerine 'sıfır' talep
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Dolar ve avro tarihi zirvesini yeniledi
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 'Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü' kuruldu
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Borcuna en sadık il Çankırı: Alacak listesindeki o ile dikkat!
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Erdoğan talimat verdi: Emekli çiftçiye de ikramiye verilecek
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Emeklilere yüzde 52 zam: En düşük maaş 10 bin lira olacak
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Biden, Gazze'de esir anlaşmasının yakın olduğuna inandığını söyledi
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEBİM, 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM), 2023 Contact Center World (Dünya İletişim Merkezi) ödül programında "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2023 19:00, Son Güncelleme : 21 Kasım 2023 19:13
Yazdır
MEBİM, 'En İyi Çağrı Merkezi' kategorisinde dünya ikincisi oldu

Bakanlığın sitesinde yer alan bilgiye göre, 2023 Contact Center World ödül programında, MEBİM, ilk etabı başarıyla tamamlamasının ardından 19-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen Avrupa-Orta Doğu-Afrika bölgesel finallerinde birincilik kazanarak 13-16 Kasım tarihlerinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen dünya finallerine katıldı.

Dünya genelinde 220 binden fazla üyesi olan organizasyonun 2023 programına 80'den fazla ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde proje katıldı.

MEBİM, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde 2023'te dünya ikinciliği kazanarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber