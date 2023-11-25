Rezidanslarda kaçak botoks günü yapılıyor

Son yıllarda yaşlanmanın belirtilerini azaltmak, cildi gençleştirmek, hatlarını öne çıkarmak isteyenler ameliyatsız işlemlerden dolgu, botoks ve bunun gibi uygulamalara yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle ameliyatsız estetik uygulamalara olan "çılgınca ilgi", bu işlemlerin merdiven altına kaymasına sebep oldu. Ancak uzmanlar, merdiven altı işlemlerin artık daha pahalı, daha şık ve gösterişli merkezlerde verilmeye başladığını belirterek "Merdiven altı eskiden daha izbe ve kuytu yerlerde yapılan işler olarak algılanırken, şimdi bu işler kapısında güvenlik bulunan rezidanslara taşındı. Bu merkezler sağlık otoritesinin denetimlerini daha zorlaştıran mekanları tercih ederek, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Vatandaş da buraların zengin görüntüsüne inanarak güzelleşmek isterken sağlığından oluyor" diyor.

EVLERDE DOLGU BOTOKS GÜNLERİ DÜZENLENİYOR

Antalya'da Medikal Estetik Tıp Derneğinin (MESTDER) düzenlediği 6. Ulusal Medikal Estetik ve Kurslar Kongresi'nde görüştüğümüz Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş "Cerrahi olmayan estetik işlemler günümüzde maalesef güzellik salonları hatta evlerde, toplantı odalarında bile yapılıyor. Dolgu, botoks, mezoterapi, ip-askı ile yüz germe gibi uygulamalar yetkin olmayan kişilerce gerçekleştiriliyor. Buralarda işlemleri doktor bile yapsa merdiven altıdır" dedi. Estetik işlemleri yapma yetkisinin Sağlık Bakanlığı tarafından plastik cerrahlar, dermatologlar ve geçmişte sınırlı sayıda verilen medikal estetik sertifikalı hekimlerde olduğuna dikkati çeken Dr. Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Yetkin olmayan kişilerce yapılan estetik uygulamalar ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Dudaklarında problemler yaşayanlardan görme yetisini kaybedenlere, enfeksiyon nedeniyle doku kayıpları hatta ölümlere kadar ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Estetik uygulamalar etkinliği, yetkinliği olan uzmanlarca yapıldığında bile komplikasyon riski bulunurken, bir kısmı sağlık çalışanı bile olmayan kişilere bu işlemleri yaptırmak büyük bir risk" diye konuştu.

KAÇAĞIN DA SAHTESİNİ YAPTILAR

Bir estetik işlem Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği hekimler tarafında yapılmıyorsa, Sağlık Bakanlığının onayladığı ürünler kullanılmıyorsa, uygulama yeri hastane, tıp merkezi, poliklinik ve yetkilendirilmiş muayenehane değilse işlemin merdiven altı olduğunu aktaran MESTDER Başkan Yardımcısı Dr. Alp Mamak "Estetik ve güzelliğe olan talep ve bu kavramların ulaşılabilir olması hem piyasaya çok sayıda ürünün girmesine hem de yetkisi olmayan kişilerin bu işlemleri yapmasına sebep oldu. Piyasaya giren kaçak ürünler en çok da pandemi döneminde artış gösterdi. Hatta şu anda piyasada kaçak ürünlerin bile sahtesi bulunuyor" dedi. Dr. Mamak estetik işlem yaptırmak isteyenleri gittikleri merkezin ruhsatının olup olmadığı, kullandıkları ürün ve işlemi yapacak kişinin doktor olup olmadığını sorgulamaları gerektiği konusunda uyardı.

EN ÇOK 20-30 YAŞ ARASI GÜZELLİK OPERASYONU YAPTIRIYOR

Medikal estetik yaptırmak isteyenlerin yüzde 30'nun 20-30 yaş arasındaki kitle olduğunu söyleyen MESTDER Genel Sekreteri Dr. Bora Özcan "Dünyanın hiçbir yerinde eğer tıbbi gereklilik yoksa 18 yaşın altına medikal estetik uygulama yapılmaz. 20 yaşından itibaren var olanı korumak için basit işlemler yapılabilir. Ancak lise çağında kızlar ve erkekler de uygulama yaptırmak için geliyor" dedi.

EV KADINI SAHNE SANATÇISINA BENZEMEK İSTİYOR

Sosyal medyanın da etkisiyle değişen beden algısının estetik uygulamalara talebi artırdığına işaret eden Dr. Alp Mamak "Evinde oturan bir hanım, elinde beğendiği şarkıcının fotoğrafı ile gelerek ince dudaklarını onun gibi dolgunlaştırmamızı, yüzünü şekillendirmemizi istiyor. Burada hekimin sorumluluğu devreye giriyor. Hekim hastası ile konuşup onun taleplerini daha genç, daha taze ve mutlu bir görünüm kazanması yönünde değiştirebilmeli. Yapılan işlemler kişinin hayat tarzına uygun olmalıdır" dedi.

ÇEVREMİZİ "KOPYA GÜZELLER" SARDI

Çok görülen örneklerin daha kolay kabul edildiğini anlatan Dr. Bora Özcan "Estetik hekimine giden hemen herkes daha dolgu dudaklar, çıkık elmacık kemikler, sivri bir çene istiyor. Herkes güzel ama birbirinin kopyası gibi görünmeye başladı. Oysa bunlar herkesin yüz ölçüsüne uymaz. Sorumlu hekimler hastasıyla konuşup bunu yapmıyor. Çünkü herkesin kendine özgü bir güzelliği var ve hekimin işi bu güzelliklere dokunuşlar yaparak ortaya çıkarmak ama istedikleri olmayan bu kişiler merdiven altı yerlere gidip birbirinin kopyası gibi etrafta dolaşıyor" dedi.

KAÇAK İŞLEMLER İÇİN İHBAR HATTI

Merdiven altı işlemlerle mücadele için Medikal Estetik Tıp Derneğinin bir ihbar hattı kurduğunu aktaran Dr. Alp Mamak vatandaşın bu tip merkezlerle karşılaştığında 0543 266 63 28 numaralı WhatsApp hattına bilgi vermesini isteyerek, Bakanlık nezdinde derneğin bu işin takipçisi olacağını aktardı.

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