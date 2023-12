Yavru vatana Yahudi kıskacı: 25 bin dönüm arazi aldılar

Rusya ve Ukrayna Savaşının ardından İsrail ile Hamas çatışması, gözleri yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yahudilere çevirdi. KKTC'de son 5 yıl içerisinde inşaat sektörüne, başta Yahudiler olmak üzere, yabancıların ilgisinin hızla arttığı biliniyor. Her milletten Yahudilerin son bir yıldan beri KKTC'ye göç ederek, her alanda güçlendiği ortaya çıktı. Ayrıca İsrail ile Hamas arasında yaşanan Gazze savaşıyla birlikte, "Yahudiler, KKTC'nin kuzeyinde bulunan stratejik yerlerden, büyük ölçekli araziler ve dev binalar satın alıyor" iddiaları tekrar gündeme geldi.

KUZEYDE SİYONİST YAPILANMA

Bu iddiaların devamında ise, KKTC'de başta İranlılar olmak üzere, İngiltere, Rusya, Ukrayna, Polonya ve İsrail'den on binlerce Yahudi'nin siyonist bir yatırım yaptığı anlaşıldı. KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgulayan gözlemciler "Kıbrıs'ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazi İsrail'le ilişkili aracılar tarafından satın alınıyor. İsrail, KKTC'yi adeta Filistin modeli uygulayarak yavaş yavaş ele geçiriyor. İddiaları öne sürülüyor.

İSRAİLLİLER HER ALANDA 2 BİN ŞİRKET KURDU!

KKTC'deki 380 binlik nüfusun 35 bininin Yahudilerden oluştuğunu vurgulayan güvenlik kaynakları iddia sahipleri, "Buraya savaşları bahane eden Yahudiler, her alanda şirketlere kuruyorlar. KKTC'de tam 2 bin İsrail şirketi olduğu tespit edilmiş. Bu kadar İsrail şirketinin kurulma amacı ne? İskele İlçesi başta olmak üzere, birçok ülkeden gelen zengin Yahudiler, adanın kuzey ucundan Tel Aviv'i gören yerlerde toplanıyor. Perde arkasında başta İsraillilerle beraber, binlerce siyonist Yahudilerin toprak satın alması söz konusu. Adanın kuzeyinde adeta yeni İsrail mi kuruluyor?" şeklinde konuşuyor.

SABAH O İDDİALARI YERİNDE ARAŞTIRDI!

SABAH, KKTC'nin özellikle kuzey bölgesinde Yahudilerin yerleşmesi, satılan araziler ile yeni dev blokların yapılarak avukatlar aracılığı satın alınmasını bizzat yerinde araştırdı. SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, KKTC'ye giderek Yahudilerin yoğun olarak bulunduğu ve yaşadığı yerlere giderek incelemeler yaptı. İncelemelerde KKTC'de yabancılara satılan toprakların kime ait olduğu ve kimlerin toprak sattığı konusunda yoğun şikayetler bulunuyor.

İŞTE KKTC'DE YAHUDİLERİN ARAZİ VE İNŞAAT GERÇEĞİ!

SABAH'ın KKTC'de yaptığı araştırmalar devam ediyor. Bir çok ülkeden gelen Yahudilerin adanın kuzeyine yerleşmesi ve aldıkları araziler ile dev inşaat yapılaşması gerçeği ortaya çıkıyor. Aralarında Türkiye ve KKTC ile İsrail vatandaşı olan, ultra zengin Yahudi işadamlarının, kanunlarda ki eksikliklerden faydalandıkları ifade ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Yahudilerin ilgisinin perde arkası her geçen gün aralanıyor.

ADANIN KUZEYİ YAHUDİ YERLEŞKESİNE DÖNDÜRÜLDÜ

KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eski danışmanı, gazeteci, yazar ve tarihçi Sabahattin İsmail, yaptığı araştırmaları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. İsmail, KKTC'nin özellikle kuzey bölgesi de Yahudilerin büyük araziler ve dev inşaatları ile ilgili yaptığı araştırmaları ve elde ettiği bilgilere göre, KKTC'yi bölgelere göre parselleyen Yahudi kökenli dev inşaat şirketleri ve sahipleri şu şekilde;

İŞTE O ŞİRKETLER

Girne'nin Doğusunda Tatlısu sahilinde ve Karpaz'ın İskele sahilinde arazi alımları ve dev siteleri yapan KKTC 'nin en büyük inşaat şirketi Cesar- Dominika İnşaat Şirketi. Şirketin sahibi Şimon Afik Aykut ve oğlu Jack Afik Aykut ( TC- KKTC vatandaşı ) Özellikle İsrail'e bakan İskele/Karpaz bölgelerinde binlerce dönüm arazi alıp binlerce konut yaptılar. KKTC vatandaşlığı verilmesi sınırsız arazi almalarına fırsat veriyor.

SAHİBİ ÖLEN İNŞAAT ŞİRKETİ ABD'DEN GELEN YAHUDİYE DEVREDİLDİ!

Adanın batısındaki Güzelyurt körfezindeki Gaziveren sahilinde ve Girne'nin doğusundaki Esentepe sahilinde arazi alıp siteler yapan şirket ise Evergreen İnşaat Şirketi. Sahibi ise Amicam Marhoom. Kendisi kan kanserinden öldü. Eşi ve çocukları olmasına rağmen şirket Amerika'dan gelen Yual isimli bir Yahudi'ye devredildi. Girne'nin Doğusunda şu an en az 10 noktada site inşaatları sürüyor.

BABA OĞUL İSRAİL ORDUSUNDAN...

Girne'nin batısındaki Ilgaz, Alsancak, Lapta Karşıyaka sahilleri ile kısmen Girne'nin içinde Eurocoast şirketinin sahibi Benzi Friedman ve oğlu Maor Friedman. İkisi de KKTC vatandaşı değil ve İsrail ordusunda subay olarak görev yapmış isimler.

ÜST AKIL MI KARAR VERDİ

İddialara göre, "Girne'nin Batısında enfes bir kumsala sahip Alagadi bölgesinde büyük bir sitenin inşasına başlayan Samar Saade adlı kişi de İsrail kökenli. Bölgelerin bölücülerin ve bir şirketin diğer şirket bölgesine girmemesi ve rekabet yapmamaları, bunların yatırım alanlarının bir üst merkez tarafından belirlendiğini düşündürüyor."

"İRANLI YAHUDİLER DE ARAZİ VE KONUT ALIYOR!"

Son 2 yıldır İranlıların da şirketler kurup piyasaya girdiği, ayrıca binlerce İranlının konut ve arazi aldığı öğrenildi. Çoğu Yahudi asıllı olan Rusların ise, bu şirketlerin yaptıkları konutlardan alarak KKTC'ye yerleştikleri belirtiliyor. Ukrayna'dan gelen Yahudiler de aynı durumda. Asıl sahibi Yahudiler olan ancak avukatlar üzerinde görülen 2 bin şirket var ve şimdiye dek 25 bin dönüm arazi satıldı.

SİYONİST YAPILAŞMA KARPAZ GATE MARINA'DA DEVAM EDİYOR...

"KKTC'deki en büyük Siyonist yatırımı olan Karpaz Gate Marina arkasında kolonileşme devam ediyor. Şu anda Marina arkasında aşağıda işaretli 3 noktada site inşaatları devam ediyor. Marina çevresinde Kolonileşme mutlaka önlenmeli. Orada yabancılara arsa ve konut satışı yasaklanmalı. "şeklinde yazdı.

EMLAKÇI KEMAL'DEN VAHİM AÇIKLAMALAR...

KKTC'nin İskele Bölgesi'nde emlakçılık yapan Kemal, SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'e, Yahudilerin arazi ve binalar almasını anlattı. Emlakçı Kemal, "Ben İngiltere'de uzun yıllar yani 25 yıl yaşadım. Memleketimi çok özlediğim için dört yıl önce geldim. Huzur bulmak için geldim, ancak buralarda huzur da güzellik ve huzur bulamadım. Çünkü buralar çok karışık. İnsanların birbirine hiç saygısı kalmamış. "diyerek başladı anlatmaya...

"HEDEF TÜRKİYE...ABLUKA...HER ÜLKEDEN İSTİHBARAT VAR BURADA ÇOK ŞEY DÖNÜYOR!"

Emlakçı Kemal, "Burada Rus, Ukrayna, İran, İsrail ve Polonyalı Yahudiler varmış. Neden burada toplanıyorlar? Kim bunlar? "şeklinde ki soruya, "Bunlar birbirlerini tutuyorlar. Bunların illa ki bir başları ve yönlendiren var. Türkler burada az ve gelmiyorlar. Buna çok üzülüyorum. Burası Ortadoğu merkez yer burası, üs burası. Burada Amerikan üsleri, her yer yakın buraya. Her şey var burada. İsrail, Lübnan ve Lazkiye yakın. Türkiye yakın. Hedef Türkiye. Abluka...İstihbarat çok burada, büyük istihbaratlar var burada. Her ülkenin istihbaratı var burada. Amerikan istihbaratı bile geliyor. Çok şey dönüyor burada. Vallahi toprak kalmadı....Çoğu gitmiş yabancılara...Burada Türkleri beğenmiyorlar, ancak biz olmadan da yapamıyorlar" dedi.

"KİRLİ PARA DÖNÜYOR BURADA... GİDİŞAT İYİ DEĞİL..."

Çekingen tavırları ile soruları cevaplayan Kemal, "Burada bazı halk var, aşırı para veriyorlar. Kirli para dönüyor burada. Bazen düşünüyorum, keşke çocuklarım olsaydı diye, ama iyi ki olmadı. Çünkü gidişat iyi değil. Geleceği iyi görmüyorum ben. Bunlar dergah sistemi ile çalışıyorlar. Kapalı sistem. Sadece bu yerler İskele bölgesinde değil Girne ve Güzelyurt'ta da satılıyor. Bunların başları var. Geliyor 10 milyon pound veriyor, buraları satın alıyor. Komple blok blok binalar satılıyor burada. Buraya bavul bavul para getiriliyor" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK