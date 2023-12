Özgür Özel'den İYİ Parti'nin 'hayır' kararına açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM CHP Grup Toplantısında konuştu. 5 Aralık, 1934 yılında TBMM'de yapılan düzenlemeyle kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildiğini hatırlatan Özel, "Bu düzenlemeden sonra 1935'te Meclis'e 18 kadın milletvekili girdi. Bu düzenlemeye liderliğiyle yol açan, bu düzenlemeye oy veren TBMM'nin rahmetli mensuplarını, ilk kadın milletvekillerimizi, bu düzenlemenin baş mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla minnetle anıyoruz. Hayatın yarısı kadın olmasına rağmen Meclis'in yüzde 18'i kadın ve CHP'de bunun bir tık altında. Bunu mutlaka düzenlenmemiz gereğini yapmamız gerekiyor. Yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisi kurduk. Gölge kabinede 18 görevlendirme yaptık ve buradaki arkadaşlarımızın yarısı kadın" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı olarak seçildiğimden beri Cumhur İttifakı karşısında tüm muhalefetin bir araya gelmesini ve yerel seçimlerde iş birliği yapmasını savunduğunu vurgulayan Özel, "İttifak kelimesini kullanmadım, o kelime yıprandı. Hem kentler bazında hem de yereldeki CHP'nin örgütlerinin ve diğer partilerinin örgütlerinin olgunlaştırıldığı tüm çözümler kazandırabilir. Bütün topluma ve siyasi muhataplara çağrılar yapıyoruz. 30 Kasım'da sayın Akşener'i ziyaret ettik. Sayın Akşener'e 81 ilde aday çıkarma noktasındaki GİK kararlarından haberdar olduğumuzu, mümkünse bunun bir kez daha gözden geçirilmesini önerdim, mümkün mü diye sordum. Müzakereler sırasında ne teklif ediyorsunuz dediklerinde şunu söyledik: Masa kuralım, mümkün olan en çok yerde iş birliği yapalım, birbirimize ve Türkiye'ye kazandıralım. Verimli bir toplantı yaptık ve kendileri bunu GİK'e götüreceklerini söylediler ve pazartesi günü konu görüşüldü. GİK'in kararı, tek başlarına girme yönünde oldu. Her iki karara da saygılıyız demiştim, saygımızı muhafaza ediyoruz. İYİ Parti, CHP'nin geçmişte iş birliği, ittifaklar yaptığı, kıymet verdiğimiz bir partidir. Yakasında güneş görünce ben yolda görünce iyi bir insanla karşılaştık derim. İYİ Parti seçmeni Atatürk'ü seven, bayrağını seven insanlar. Bütün örgütümüzden, seçilmişlerimizden talebim şudur; eski dosttan düşman olmaz. İYİ Parti GİK'te bir karar verdi diye İYİ Parti ile bir sıkıntımız olduğunu düşünmeyin. İYİ Parti, iyi insanların, çağdaş insanların partisidir. Atatürk'ü seven insanların partisidir. Geçmişte birlikte başarılar elde ettiğimiz, bundan sonra da Türkiye'de birlikte çok şey başaracağımız iyi insanların partisidir" diye konuştu.

"Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız"

İttifak arayışını toplumsal tabana yayacaklarını söyleyen Özel, "İstanbul'a ihanet edenler İstanbul'a geri dönmesinler diye, Ankara'yı parsel parsel satanlar dönüp kaldıkları yerden devam etmesin diye, Tayyip Bey Arap şeyhlerine arsalarımızı helikopterden pazarlamasınlar diye bütün milletimizle ittifak yapacağız. Bu yol bizim, bu yürüyüş bizim, halk partililerin tek başına yürüyeceği bir yol değildir. Bütün milletimizi ranta karşı, talana karşı, halkçı belediyecilikte birleşmeye davet ediyorum" dedi.