2024'e giren ilk ülke Yeni Zelanda

Yeni yıla giren ilk ülkeler arasında Yeni Zelanda yer alıyor. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülke, yeni yılın en büyük şehri Auckland'da binlerce kişinin katıldığı görkemli bir tören ile karşıladı. Şehrin sembollerinden olan Sky Tower'da (Gökyüzü Kulesi) saatler gece yarısını gösterdiğinde (Türkiye saati ile 14:00) havai fişek gösterisi yapıldı.

Yeni Zelanda ile birlikte Okyanusya ülkeleri Kiribati, Tonga ve Samoa da yeni yılı karşıladı.

2024 has arrived: New Years celebrations in New Zealand pic.twitter.com/jJTlNnPWyo