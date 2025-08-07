GİB'den semt pazarlarında POS cihazı zorunluluğuna yalanlama
Adli Olaylar

Yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı ile ilgili 1 gözaltı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yatı parçalanmış halde bulunan kayıp iş adamı ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Ağustos 2025 17:27, Son Güncelleme : 07 Ağustos 2025 19:02
Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışması Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ile bugün de devam etti.

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü. Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etmişti.

İddiaların ardından olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler olay günü kaza anından önce o rotada geçiş yapar kuru yük gemilerini ve yakıt tankerlerini tek tek tespit etti. Kaza anı o bölgeden geçişi görülen ve borda numarası tespit edilen kuru yük gemisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, gemi kaptanı olduğu öğrenilen C.T.'yi gemide gözaltına alarak karaya getirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığında ifadesi alınan C.T. "taksirle ölüme sebebiyet vermek" şüphesiyle Yalova Adliyesine sevkedildi. Şahsın kazaya karışıp karışmadığının araştırıldığı, resmi açıklamanın Yalova Valiliği tarafından yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan 3 gündür denizde arama faaliyetleri devam eden parçalanan yatın sahibi Halit Yukay'ın yunan asıllı eşi ve çocuğunu almak için Atinaya'ya gittiği daha öncede kendine ait yat ile birkaç kez aynı bölgeye gittiği iddia edildi.

