Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 41,0320 41,0330 41,1490 41,1500 Avro 48,0170 48,0180 48,0190 48,0200 Sterlin 55,5670 55,5770 55,4180 55,4280 İsviçre frangı 51,3120 51,3220 51,3670 51,3770 ANKARA ABD Doları 41,0020 41,0820 41,1190 41,1990 Avro 47,9770 48,0570 47,9790 48,0590 Sterlin 55,5070 55,7170 55,3580 55,5680