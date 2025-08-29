TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Bakan Fidan: İsrail uçaklarının hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz
Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 27 bin lirayı aştı!
Bakan Tekin: 200 milyon adet ders kitabı sıralarda hazır olacak
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası
Kartlı ödemeler temmuzda yüzde 52 arttı
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Dolar haftayı yükselişle kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 41,15 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 18:26, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 18:28
Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları41,032041,033041,149041,1500
Avro48,017048,018048,019048,0200
Sterlin55,567055,577055,418055,4280
İsviçre frangı51,312051,322051,367051,3770
ANKARA
ABD Doları41,002041,082041,119041,1990
Avro47,977048,057047,979048,0590
Sterlin55,507055,717055,358055,5680

