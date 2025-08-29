Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 41,15 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 18:26, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 18:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|41,0320
|41,0330
|41,1490
|41,1500
|Avro
|48,0170
|48,0180
|48,0190
|48,0200
|Sterlin
|55,5670
|55,5770
|55,4180
|55,4280
|İsviçre frangı
|51,3120
|51,3220
|51,3670
|51,3770
|ANKARA
|ABD Doları
|41,0020
|41,0820
|41,1190
|41,1990
|Avro
|47,9770
|48,0570
|47,9790
|48,0590
|Sterlin
|55,5070
|55,7170
|55,3580
|55,5680