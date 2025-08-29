Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tırın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Çorum'da bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 20:32, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 20:54
Yazdır
Tırın altında kalan bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Buharevler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birkan Y. idaresindeki 55 AKG plakalı tır, Mahmutevler 6. Sokağa dönüş yapmak istediği sırada bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen Edanur Yılmaz'a (12) çarptı. Tırın altında kalan çocuk ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın sağa dönüş yaptığı görülüyor. Bu sırada sokağın karşısına geçmek isteyen bisikletli çocuk tırın altında kalıyor. Kazayı gören çocuğu gören vatandaşlar yardımına koşuyor.

