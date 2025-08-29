Çiftçilere destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Sürdürülebilir üretim için çiftçileri destekleyerek üretim gücüne güç kattıklarını belirten Yumaklı, "772 milyon 805 bin lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, küçükbaş hayvancılığa (kuzu-oğlak) 604 milyon 928 bin 344 lira, lisanslı depoculuğa 97 milyon 315 bin 480 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 40 milyon 640 bin 873 lira, sertifikalı fidan kullanıma 15 milyon 527 bin 935 lira, sertifikalı tohum üretimine ise 14 milyon 392 bin 368 lira destek verilecek.