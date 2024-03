Performansı düşük doktor 65 yaşından sonra istihdam edilebilir mi?

Madde "Bakanlıkça uygun görülmek şartını" getiriyor

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 17 nci maddesinde, "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmişiki yaşına kadar çalışabilir." Hükmü yer almaktadır

İlk derece davayı reddetmişti

2017/19 sayılı Genelge hükümleri uyarınca davacı hakkında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Ocak-Ekim ve 2019 yılı Ocak-Aralık ayları arasındaki dönemlere dair yapılan İş Gücü Analizlerinin Kulak Burun Boğaz branşındaki hekimlerinin hizmet değerlendirilmesi sonucu İş Günü Başına Düşen Muayene, Yatan Hasta, A-B-C-D-E Grubu Ameliyat Sayıları yönünden her bir hekim için ayrı ayrı ve bu sayıların ortalaması alınmak suretiyle puanlandığı ve değerlendirme sonucu davacının sunduğu hizmete ilişkin sayıların neredeyse tümünün ortalamanın altında kaldığı tespit edilmiştir.

Davacı: Performans değerlendirilmesi diye adlandırılan yöntemin objektif bir yöntem değildir.

Performans değerlendirilmesi diye adlandırılan yöntemin objektif bir yöntem olmadığı gibi gerçekleri yansıtmaktan uzak olduğu, her hastanenin, poliklinik hasta sayısı, hekim sayısı, ameliyathane imkanları, her hekime düşen hasta yatak sayısı yönünden çok farklı olduğu için bunun istatiksel değerlendirmesinde iki hastane arasında farklılıklar yaratacağı, ayrıca eş durumundan tayinlerde geçici kadro uygulaması ile çalıştığı hastanenin kadrosunun şişirilmiş ve buna bağlı olarak, hasta sayısı, ameliyat sayısı, ameliyathane imkanı, hasta yatak sayısının da azaldığını iddia etmiştir

Davacı ayrıca üst yer alan 2 hekimin kayıtlarının incelenmesini talep etmiştir

Üst sıralarda olan iki hekimle ilgili olarak kayıtların değerlendirilmesi talebinin her iki Mahkeme tarafından dikkate alınmadığı ileri sürmüştür.

Danıştay bu savunmaya itibar etmeyerek ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2021/5780

Karar : 2022/2150

Tarih : 19.04.2022

Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde . olarak görev yapan davacının, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 17. maddesi kapsamında 65 yaşından sonra çalışma talebiyle yaptığı başvurunun uygun görülmeyerek, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 40. maddesine göre 11/01/2020 tarihinden itibaren yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevkine ilişkin . tarih ve E. . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Somut ve objektif verilere dayanılarak, uzmanlık branşlarının kendi içerisinde değerlendirilmesi suretiyle yapılan değerlendirmenin yanı sıra, hizmet ihtiyaç ve gerekleri göz önünde bulundurularak tesis edilen dava konusu emekliye sevk işleminde takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığı, İdare Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi kararlarının hukuka uygun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz isteminin reddine,

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 19/04/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.