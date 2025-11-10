Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polis okulu öğrencilerini darp eden zabıta tutuklandı

Samsun'da, "Bu bankta ben oturacağım" diye polis okulu öğrencilerini darp eden zabıta, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 Kasım 2025 14:49
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bankta oturan Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Okulu öğrencileri İ.D.(19) ve B.İ.'nin (20) yanına gelen bir belediyede zabıta olarak görevli M.K. (36), "Bu bankta ben oturacağım" diyerek tartışma başlattı. Alkollü olduğu öğrenilen M.K., iki öğrenciye saldırarak darp etti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.K., Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

