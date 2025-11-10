Polis okulu öğrencilerini darp eden zabıta tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bankta oturan Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Okulu öğrencileri İ.D.(19) ve B.İ.'nin (20) yanına gelen bir belediyede zabıta olarak görevli M.K. (36), "Bu bankta ben oturacağım" diyerek tartışma başlattı. Alkollü olduğu öğrenilen M.K., iki öğrenciye saldırarak darp etti.

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan M.K., Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.