Sözleşmeli Personel sözleşmesinde belirtilen görev dışında görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4'üncü maddesine göre; personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. 6'ncı maddesine göre; ilgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

Sözleşmeli personel tip sözleşmelerinde de; sözleşmeli personelin kurumlarınca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili olarak kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt edeceği, sözleşmesinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı düzenlenmiştir.

2022 yılı Sayıştay Denetim Raporunda X Belediyesi ile ilgili Sözleşmeli Personelin Kadro Unvanlarına İlişkin Görevler Dışında Çalıştırılması başlıklı 30 Numaralı Bulguda şöyle denmiştir.

" İdarede görevli sözleşmeli personellerin sözleşmelerinde belirtilen kadro unvanlarına ilişkin görevlerde çalıştırılmayıp kadro unvanlarıyla ilgili olmayan görevlerde çalıştırıldıkları görülmüştür.

İdarenin sözleşmeli personel olarak çalışan personellerin sözleşmeleri incelendiğinde;

-Tekniker kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen Büro memuru,

-Eğitmen kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen personelin Gassal,

-Teknisyen kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen personelin Şoför,

-Eğitmen kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen personelin Şoför,

-Teknisyen kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen personelin Büro memuru,

-Eğitmen kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen personelin Güvenlik amiri

Olarak çalıştıkları belirlenmiştir.

Sonuç olarak, kadro unvanına ilişkin görevleri yürütmek üzere istihdam edilen sözleşmeli personellerin farklı görevlerde çalışmalarının yukarıda açıklanan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve sözleşmelerindeki kadro unvanlarına uygun görevlerde çalıştırılmaları gerekmektedir."

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu'nun 14.09.2021 tarihli 2021/329 sayılı oy çokluğuyla aldığı kararında (cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 20.000- TL idari para cezası uygulanmasına, kararın taraflara tebliğine ve kamuoyuna duyurulmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemesine başvurulabileceğine) şu hususlara vurgu yapılmıştır.

" Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, "İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Komisyon Raporunda" psikolojik tacize maruz kalan bireylerin? bıktırma, yıldırma, dışlanma, kurumun hizmetlerinden yoksun bırakılma, aşağılanma, izin ve görevlendirilmelerden yararlandırılmama, zorla tayin gibi psikolojik tacize neden olabilecek tutum ve davranışlara maruz kalabilmekte oldukları, bir olguya işyerinde psikolojik taciz diye bakabilmek için davranışların ayda birkaç kez tekrarlanması, birbiri ardına birtakım evreler içinde geçmiş olması, uzun süre devam etmesi ve davranış tarzlarının kişiye kötü muamele şeklinde olması gerektiği, en azından, kasıtlılık, süreklilik ve sistemlilik niteliklerini taşıması gerektiği belirtilmiş olup mobbinge neden olabilecek idari işlemler ise? geçici görevlendirme (görev yeri değişikliği), mesleğin (unvanın) gerektirdiği görevleri vermeme, atama (atamama) özlük haklarının yerine getirilmemesi, disiplin soruşturması açılması olarak sayılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir. Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir (İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Genelgesi, 2011 ).

Yine muhatap Belediye, her ne kadar başvuranın çalıştığı dönemlerde yeni görev tanımlarını beğenmediği için emir ve kurallara uymak istemeyerek belediye içindeki çalışma düzenini bozduğunu iddia etmişse de başvuru dosyasındaki belgelerden bu durumun gerçeklikle bağdaşmadığı değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak başvuranın hamile kalmasından itibaren görev tanımı dışında çok çeşitli işleri yaptığı, hamilelik sürecinde ve doğum gerçekleştikten sonra da mahkemelerce hukuka aykırılığı tespit edilen fesih bildirimleri ile karşı karşıya kaldığı, yargı mercileri tarafından verilen her iptal kararı akabinde uzak köylere görevlendirmesinin yapıldığı, bu görevlendirmelerdeki yasal harcırahlarını dahi hukuki yollara başvurarak temin edebildiği, söz konusu görevlendirmeler nedeniyle süt izinlerini de kullanamadığı ve bu cihetle çalışma hakkının ihlal edildiği anlaşılmıştır. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde? başvurana yönelik gerçekleştirilen eylem ve işlemlerin? 6701 sayılı Kanunda tanımlanan iş yerinde yıldırma (mobbing) niteliği taşıdığı ve başvuranın hamileliği sonrasında süreklilik kazanarak tekrarlandığı gerekçeleriyle muhatap Belediyenin "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği kanaatine varılmıştır."

Sonuç olarak; sözleşmeli personele pozisyon unvanı dışındaki görevlerin verilemeyeceği, görev tanımındaki işler dışında işlerin idarece uygun görülse dahi yaptırılamayacağı açıktır. Kısaca, sözleşmeli personelin sözleşme yapılan bir görev dışında çalıştırılması mevzuata aykırıdır.

