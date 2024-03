FETÖ'nün güncel kripto rehberi deşifre oldu!

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürüttüğü "Makas" operasyonunun yeni detayları ortaya çıktı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, örgüte bağlı esnafların, işletmelerinde bir araya gelerek örgütsel toplantı yaptıkları, bu toplantılarda örgütün güncel durumunu ele aldıkları ve örgüt üyelerinden himmet ve kurban parası adı altında örgüte para topladıkları belirlenmişti.



Güncel yapılanma içerisinde bulunduğu belirlenen 47 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 12'si tutuklandı.

TÜRKİYE'Yİ 3 BÖLGEDEN YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR

FETÖ elebaşı Gülen'in "Her ile bir peygamber, her koğuşa bir sahabe ve dışarıdaki her aileye bir melek" sözü üzerine örgütün yeni bir yapılanmaya gittiği, yeniden yapılanmak ve eleman temin etmek için yeni yöntemler geliştirdiği belirlendi.

Örgütün yurt dışında bulunan sözde beyin takımının tasarladığı fikirleri gizli haberleşme yöntemleriyle ülke içinde bulunan mensuplarına aktararak bu fikirleri hayata geçirmeye çalıştığı, eleman sayısı daralan ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek militan bulmakta zorlanan örgütün Türkiye'yi İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç bölgeden yönetme gayreti içinde olduğu tespit edildi.

DAĞILMAYI ÖNLEMEK İÇİN PARA YARDIMI

Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrasında FETÖ'nün örgütteki dağılmayı önlemek için "Finansal Yapılanma" adı altında özellikle örgütten tutuklu, hükümlü ve tahliye olanlar ile kamu görevinden açığa alınanlar ve bunların yakınlarına yardım edilmesine yönelik finansal bir zincir kurduğu belirlendi.



Bu zincirlerin başına örgüte sadık olduğu bilinen ancak deşifre edilmemiş, işlem görmemiş kişilerin getirilmesi yine bu kişilerin altına 'muavenetçi' tabir edilen üyeler yerleştirip, bunlar aracılığıyla paraların dağıtımının sağlanması yönünde telkinlerde bulunduğu belirlendi.

TERZİ BÜLENT DAHA ÖNCE HİÇ DEŞİFRE OLMADIĞI İÇİN SEÇİLMİŞ

Örgütün son durumuyla ilgili bilgileri değerlendiren Antalya Emniyeti daha önce alınmış ifadelerden de yola çıkarak yürüttüğü çalışmalarda, Antalya'da birbirleriyle bağlantılı faaliyet yürüten iki örgütsel yapı olduğunu belirledi.

Birinci yapının örgütün strateji ve talimatına uygun olarak yürütülen finans zinciri, ikinci yapının ise örgütün kendi içinde bağlılığını pekiştirerek kopma aşamasına gelmiş kişilerin aidiyetini tekrar kazanmasını sağlamak ve örgüte yeni eleman temin etmek amacıyla örgütsel toplantılar düzenleyen kişilerden oluştuğunu tespit etti.



Her iki yapının başında bulunan kişilerin birbiriyle bağlantılı ve örgütsel hiyerarşide aynı kişiye bağlı olduğu tespit edilerek yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin faaliyetlerini gizlemek amacıyla örgüte müzahir Terzi Bülent Duman'ın işyerinde toplandıklarını, iş yeri sahibinin örgüte sadık ancak daha önce deşifre edilememiş olduğu belirlendi.

PARA TRANSFER GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Örgüt mensuplarının para alışverişlerini gizlilik içerinde yürüttükleri, birbirleriyle cep telefonu üzerinden irtibat kurmadan, örgütsel faaliyetle ilgisi bulunmayan ve zaman zaman rastlantısal olarak da seçilen mekanlarda buluşarak, yine kamera açısından çıkarak para alışverişi gerçekleştirdikleri sonrasında birbirlerini tanımıyor gibi tavırlar sergileyerek ayrı yönlere gittikleri tespit edildi.

Örgüt mensuplarının küçük esnaflarda/dükkanlarda buluşma düzenlemek veya örgütsel alışverişleri yapmak şeklinde bir taktik belirlediği, bu taktiği örgütsel bir alışkanlık haline getirerek sık sık kullandıkları görüldü.

GÜNCEL YAPININ KRİPTO REHBERİ

Ayrıca FETÖ'nün yurt içinde bulunan mensuplarına polis takibinden kurtulmak, dikkat çekmemek ve yakalanmamak adına bir rehber oluşturduğu, uyulması gereken kuralları, alınması gereken tedbirleri ve birbirleriyle olan iletişim şekillerine kadar belirleyerek örgütsel gizlilik adımlarını uygulamasını istediği soruşturma kapsamında alınan ifadelerde gözler önüne serildi. O rehber de şunlar yer aldı:

Bulunduğunuz ilde ikamet edin, bir işiniz olsun

Yapı dışında olan şahıslara uzak ve mesafeli durun.

Gizemli bir havanın oluşmasının önüne geçin.

Komşuluk ilişkilerine dikkat ederek, örgütü savunan her türlü konuşmadan kaçının, evlerde örgüte ait yayınlar bulundurmayın.

Muhakkak kendi üstünüze kayıtlı numara kullanın.

Örgütsel görüşmeleri bu telefondan ama kesinlikle internet tabanlı programlarla yapın. Görüşmeleri kısa ve öz yapın.



Cep telefonu ya da bilgisayarların temizliklerinin sık sık yapın.

Banka hesapları üzerinden izah edilemeyecek para alışverişleri olmasın.

Yardım edilen ailelerle görüşmeler asgari düzeyde ve gizlilik içinde yürütülsün.

Görüşmeleri ve örgütsel alışverişleri, müzahir esnaf işletmelerinde yapın.

Halit TURAN