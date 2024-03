MEB, 2024 yılı için bilgi ve belgeye erişim ücretlerini açıkladı

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 10 uncu maddesinde "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluş, erişimine imkan sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir" hükmü yer almaktadır.

14.02.2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No: 1) eki Bilgi ve Belgeye Erişim Ücret Tarifesinin birinci maddesi gereği bilgi ve belgeye erişim ücretleri 01.01.2007 tarihinden başlayarak her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırıldığından, söz konusu ücret tarifesi ilgi (c) Resmi Gazetede yayımlanan "554 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"ndeki "yeniden değerleme oranı" doğrultusunda artırılmıştır. 14.02.2006 tarihli ve 26080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (Sıra No: 1) ve eki ücret tarifesinde belirtilen esas ve usullere riayet edilmek kaydıyla, 2024 yılı bilgi ve belgeye erişim ücret tarifesi aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Kurumlarımızda mevcut olan normal siyah-beyaz veya renkli yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makineleriyle yazılması, taranması ve kopyalanmasında mahzur bulunmayıp da A3 ve A4 boyutlu kağıtlara yazılarak, taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı ve basılı bilgi ve belgelerin;

1) İlk on sayfası için herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.

2) İlk on sayfasından sonraki her sayfa için talebe göre; siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 9,56 TL; renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 19,43 TL ücret tahsil edilecektir.

3) İlk on sayfasından sonraki sayfalar için ortaya çıkacak araştırma, inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair giderler, kurum ve kuruluşlarca ayrıca tespit edilip, Madde (2) ye göre belirlenen ücrete ilave edilecektir. Ancak madde (2) hükümlerine göre belirlenecek ücrete ilave edilecek bu tutar, hiçbir şekilde sayfa başına 97,00 TL'yi, toplamda da 1.943 TL'yi geçmeyecektir.

4) Bilgi ve belgelerin başvuru sahibine ulaştırılması karşılığında; yukarıda belirtilenlerin ilk on sayfası için ileti yolu ve şekline bakılmaksızın hiçbir ileti (faks, e-posta, posta) ücreti alınmayacak, bunların dışında kalanlardan, posta ve faks yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Teşkilatınca belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 9,56 TL ücret tahsil edilecektir.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan bilgi ve belgelerden, nitelik ve niceliği gereği veya hukuki ve teknik nedenlerle, bilgi ve belgenin inceletilmesi, not aldırılması, dinletilmesi, izletilmesi, fotoğraf ve video kaydının çektirilmesi, resminin yaptırılması ve sair yöntemlerle başvuru sahibine verilecek veya iletilecek olanlar için, inceleme ve araştırma da dahil olmak üzere, yapılacak harcamalar ile oluşacak her türlü maliyet ve sair giderler, kurum ve kuruluşlarca tespit ve tahsil edilecektir. Başvuru sahibine bildirilecek maliyet miktarında, maliyete esas olan unsurlar veya nedenler belirtilecektir.

Aynı kişi veya kurum tarafından, daha önce karşılanan talep veya taleplerin devamı olmak üzere, aynı konuda yeni başvurularla istenilen bilgi ve belgelerin ücretlendirilmesinde, daha önce verilen sayfalar da dahil edilerek bulunacak toplam sayfa sayısı esas alınacak ve ilk onuncu sayfadan sonraki sayfalar için ücret tespit ve tahsil edilecektir.

Bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, yazma, tarama, kopyalama ve diğer maliyet unsurları hariç olmak üzere, sayfa sayısı veya belge türü ne olursa olsun elektronik postayla ulaştırılacak bilgi ve belgelerden, elektronik posta nedeniyle herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Başvuru sahibi, bildirilen ücreti kabul etmesi halinde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ödemeyi yapacak ve yine aynı süre içinde yaptığı ödemeyi gösteren belgeyi, kendisine ödemenin miktarını ve nereye yatırılacağını bildiren kurum veya birime iletecektir. Ödeme belgesi bu süre içinde ilgili kurum ve birime iletilmediği takdirde, başvuru sahibi talebinden vazgeçmiş sayılacaktır.

Ödeme yapıldığına dair belge, ilgili kuruma elden veya posta yoluyla iletilecektir. Ödeme belgesinin posta yoluyla yapılacak ibrazında, on beş günlük süre, belgenin postaya verildiği tarih itibariyle değerlendirilecek ve kurumun eline geçtiği gün itibariyle bilgi ve belgenin gönderilme süresi başlayacaktır.

Başvuru sahipleri; erişimine imkan sağlanan bilgi veya belgeler için ücreti T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesindeki TR02 0000 10010 0000 350154035 IBAN numaralı hesabına "Bilgi Edinme Ücreti" adı altında yatıracaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 25.12.2023 tarih ve 92890493 sayılı ve "Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti (2024 Yılı İçin)" konulu 2023/34 nolu genelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR