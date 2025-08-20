Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi

Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Ali Yalçın: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Koruma ve güvenlik personelinin ek ödeme puanları artırıldı
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Bazı şef ve amirlere ilave tazminat verildi
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
KİT'lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı artırıldı
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Sağlık-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Toplu sözleşmede hizmet kollarının tamamı sözleşmeye imza attı
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: 1 Ekim'de sert önlemler başlıyor
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
İstanbul ve Kuzey İllerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında havalimanında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 16:29, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 16:29
Yazdır
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Antalya Havalimanı'nda gözaltına alınan Mustafa Gökhan Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Böcek, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

- İhale sonrası milyonluk rüşvet iddiası

12 Ağustos'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

Yapılan teknik incelemelere göre paraların bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı, bir kısmının ise elden teslim edildiği, paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı bilgileri, soruşturma dosyasında yer almış, şüphelilerin para transferlerini döviz alım-satım ve hurda altın satışı gibi gösterdiği öne sürülmüştü.

Kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümünün lüks araç alımlarında kullanıldığı, araçların önce farklı isimler üzerine tescil edildiği, ödemelerin ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girmişti.

- Döviz bürosu ve 2 kuyumcuya kayyum atandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasında yer alan para transferlerine dair hesap hareketleri, şüphelilerin itirafları ve diğer bilgi-belgeler doğrultusunda 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber