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Çağlayan Adliyesi'ndeki 'DEM' protestolarına Valilik'ten açıklama geldi

İstanbul Valiliği, Çağlayan Adliyesi'nde Van'da 'DEM Parti' kararını protesto eylemlerine katılanlara ilişkin açıklama yaparak adliyeye girmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8'i kadın 14 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 18:11, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:12
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Çağlayan Adliyesi'ndeki 'DEM' protestolarına Valilik'ten açıklama geldi

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde toplanan bazı avukatlar, izinlerinin olmadığı yönünde uyarılmalarına rağmen dağılmayarak eylemlerine devam etmiş ve olaya polis müdahale etmişti.

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan 100 kişilik grubun Van'da yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yapmak istediği, olay öncesinde gerekli tedbirleri alan emniyet güçlerinin grubu yapmak istedikleri basın açıklamasının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyardığı ifade edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Uyarıları dikkate almayarak adliyeye girmek için harekete geçen gruba emniyet güçlerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Müdahale sonucunda 8 kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alınmış, grubun geri kalanı ise adliye dışına çıkarılmıştır. Konuyla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme suçlarından adli işlem başlatılmış olup 14 kişilik grup, işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır.

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