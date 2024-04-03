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Bir kişi iki kez oy kullandı, muhtarlık seçimi iptal edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde muhtar adayları 128, 127 ve 116 oy aldı. İkinci olan aday 'bir kişi iki kez oy kullandı' diyerek itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine muhtarlık seçimi iptal edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2024 23:17, Son Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:18
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Bir kişi iki kez oy kullandı, muhtarlık seçimi iptal edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çeşneli Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde muhtarlık için 3 aday yarıştı. Sandıklar açıldıktan sonra Cavit Kaya 128 oy alarak muhtarlığı kazandı. Diğer adaylar Ali Avcı 127 oy, Mehmet Akbulut 116 oy aldı.

"BİR KİŞİ İKİ KEZ OY KULLANDI" İTİRAZI

Seçim sonuçlarının İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından, bir oyla seçimi kaybeden muhtar adayı Ali Avcı, bir kişinin iki ayrı sandıkta oy kullandığını belirtti ve bunun tutanakla kayıt altına alındığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonunda itiraz yerinde bulundu ve seçim iptal edildi. İptal edilen seçim 2 Haziran Pazar günü tekrar yapılacak.

Bu seçimde aday olmayan Mahalle Muhtarı Özgür Avcı, "Seçimde 3 aday yarıştı. Seçim sonunda bir oyla seçimi kaybeden Ali Avcı seçim kuruluna itiraz etti. Seçim kurulu itiraz sonunda, seçimi iptal ederek, 2 Haziran Pazar Günü tekrar edilmesi yönünde karar verdi dedi.

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