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MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak

Milli Güvenlik Kurulu'nun(MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanması planlanıyor. MGK toplantısında 5 yılda bir revize edilen ve "devletin gizli anayasası" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine ilişkin esasların ele alınması bekleniyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 08:17, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 08:19
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MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak

Türkiye'nin bekası ve Türk Milleti'nin refahına ilişkin izlenecek milli güvenlik siyasetinin esaslarını içeren bir yol haritası konumundaki Milli Güvenlik Siyaset Belgesi MGK'da görüşülecek.

Milli hedeflere ulaşılması için takip edilecek iç ve dış güvenlik ile savunma siyasetlerine ilişkin esasları kapsayan belge Başkan Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda ele alınması öngörülen diğer önemli başlık terörle mücadele olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" açıklamasından hareketle terörle mücadelede genişleme doktrini görüşülecek.

Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar değerlendirilecek. Irak ile gerçekleştirilen temaslar ve terör örgütüne destek veren KYB'nin durumu masada olacak.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan eylemleri MGK gündeminde olacak.

Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için atılabilecek adımlar görüşülecek.

İki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslar arası mecralara verilecek mesajlar değerlendirilecek.

Ukrayna savaşı ve Kafkasya'daki son durum ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularının da MGK gündeminde yer alması bekleniyor.

BETÜL USTA

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