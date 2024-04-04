MGK'da 'kırmızı kitap' masada olacak
Milli Güvenlik Kurulu'nun(MGK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanması planlanıyor. MGK toplantısında 5 yılda bir revize edilen ve "devletin gizli anayasası" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin güncellenmesine ilişkin esasların ele alınması bekleniyor.
Türkiye'nin bekası ve Türk Milleti'nin refahına ilişkin izlenecek milli güvenlik
siyasetinin esaslarını içeren bir yol haritası konumundaki Milli Güvenlik Siyaset
Belgesi MGK'da görüşülecek.
Milli hedeflere ulaşılması için takip edilecek iç ve dış güvenlik ile savunma
siyasetlerine ilişkin esasları kapsayan belge Başkan Tayyip Erdoğan tarafından
onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Toplantıda ele alınması öngörülen diğer önemli başlık terörle mücadele olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi
kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" açıklamasından hareketle terörle
mücadelede genişleme doktrini görüşülecek.
Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye destek veren ülke ve yapılar
değerlendirilecek. Irak ile gerçekleştirilen temaslar ve terör örgütüne destek
veren KYB'nin durumu masada olacak.
GAZZE'DEKİ İNSANİ DRAM
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik insanlık suçuna varan
eylemleri MGK gündeminde olacak.
Ankara'nın diplomatik çabaları ve krizin yayılmasının önüne geçmek için atılabilecek
adımlar görüşülecek.
İki devletli çözüm perspektifinde kalıcı barış için uluslar arası mecralara
verilecek mesajlar değerlendirilecek.
Ukrayna savaşı ve Kafkasya'daki son durum ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularının da MGK gündeminde yer alması bekleniyor.
BETÜL USTA