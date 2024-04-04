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100 haneli köye 20 yaşında muhtar oldu

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı 100 haneli Şirinler köyünde 20 yaşındaki Mustafa Doğan muhtar seçildi. Yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan 4 adayı geride bırakan Mustafa Doğan, "Bana 'yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'genç, dinamik muhtarımız' diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2024 10:40, Son Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:12
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Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde babasıyla birlikte çiftçilik yapan, lise mezunu Mustafa Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde köy muhtarlığına adaylığını koydu. Doğan, genç yaşına rağmen mevcut muhtarın da aralarında bulunduğu yaşları 45, 59, 64 ve 65 olan adayları geride bırakarak seçimi kazandı. 108 geçerli oyun sayıldığı 100 haneli köyde 35 oy alan Doğan, köy muhtarı seçildi.

YOL VE MEZARLIĞA KÖPRÜ PROJESİ VAR

Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini söyleyen Mustafa Doğan, "Köyde yaşayan vatandaşlarımızın bana çok desteklerini gördüm ve seçimi kazandım. Ben dahil 5 adayımız vardı. Ben 35 oy alarak seçimleri kazandım. Şu anda köyümüzde bulunan eksikleri tespit ederek, devletimizden ihtiyacımız kadar yardım isteyeceğiz. Şu anda yol ve mezarlığımıza köprü projem var. İnşallah bunları hayata geçireceğiz. Seçimden önce benim 20 yaşında olduğumu duyanlar çok şaşırıyorlardı. Bana, 'yaşın küçük sana oy vermezler' demişlerdi. Şimdi çok şaşırıyorlar ve 'genç dinamik muhtarımız' diyerek, benim çalışma azmimi daha artırıyorlar" dedi.

'BİZ BAŞARACAĞINA İNANIYORUZ'

Köylülerden Şaban Ünal (60) ise, "Köyümüzde genç bir muhtarımızın kazanması bizleri çok sevindirdi. Biz muhtarımızın başarılı ve köyümüze faydalı olacağını düşünüyoruz. Genç muhtarı duyanlar bize, 'en genç muhtarı seçtiniz' diye güzel tepkiler verdi. Biz bu durumdan çok mutluyuz" diye konuştu.

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