Dev sanayi şirketi iflasın eşiğinde: 2 ay süre verildi

Ekonomim'de yer alan habere göre; ülke genelinde otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik'in konkordato süresi 2 ay daha uzatıldı.

Bulundukları sektöre damgasını vuran şirketler bile ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Bu firmalardan biri de Asman Çelik...

Konkordato ilan eden Konya merkezli Asman Çelik'e 2 ay daha ek süre verildi.

Otomotiv, tarım, endüstri, gıda ve enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren Asman Çelik yüzlerce çalışanıyla adından söz ettiren şirketlerin başında geliyordu.