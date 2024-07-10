TFF 3 adaylı seçime gidiyor
Futbol Federasyonu en az 3 adayla başkanlık seçimine gidiyor. 18 Temmuz'da düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 18:03, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 18:06
Daha önce adaylık planlarını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış, henüz gerekli belgeleri teslim etmedi. Yarın sona erecek adaylık sürecinde 64 kongre üyesinin imzası gerekiyor.
Başkanlık görevini 2 senedir sürdüren Mehmet Büyükekşi'ne rakip olacak Servet Yardımcı ile İbrahim Hacıosmanoğlu gerekli imza sayısına ulaştı.
Yardımcı, 7 yıldır UEFA İcra Kurulu'nda görev yapıyor. Hacıosmanoğlu ise 2013 ve 2015 yılları arasında Trabzonspor başkanlığı yapmıştı.