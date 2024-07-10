Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.00'a kadar yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Temmuz 2024 21:25, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2024 21:28
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.
Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM'da alınan karara göre; saat 13.00'a kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.