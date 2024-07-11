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PKK evlere gizleniyor

Irak'ın kuzeyinde sahada tutunamayan teröristler, evlerde saklanmaya başladı. Köylülerden yiyecek gasbeden PKK'lılar evlere zorla ek oda yaptırıp buralarda gizlenmeye çalışıyor. Yerel halkın araçlarına da el koyan teröristler, iş birliği yapmayanları tehdit ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 08:00, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 07:33
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PKK evlere gizleniyor

Terörle mücadele sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK'nın Irak'ın kuzeyinden temizlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda büyük darbe alan bölücü örgüt, sahada barınamıyor. Bölücü örgüt üyelerinin barınma ve yiyecek bulmakta oldukça zorlandıkları belirlendi. Teröristlerin kendi aralarında yaptığı konuşmalarda, Guherze, Sergele ve Berçi köyleri ve çevresinde erzak sağlanması için lojistik desteğe ihtiyaç duydukları ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Sergele'de mühimmat depoları havaya uçurulan terör örgütü PKK'nın, bazı köylülere evlerinde teröristlerin barınması için ek oda yapmaları karşılığında da para verdiği tespit edildi. Yerel halktan araçlarını da zorla alıkoyan örgüt üyelerinin, iş birliği yapmayanlara baskı uyguladığı, terör örgütünün bazı köylüler üzerinden aldırdığı bu araçlarla kendilerini götürüp getirmeye zorlandığı öğrenildi.

7 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3, Metina bölgesinde ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin kullandıkları sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetlerinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

KARARLIYIZ!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin, Irak ve Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlı olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Güler, Politico dergisine röportaj verdi. Güler, NATO'ya ilişkin, "Türkiye'nin güvenilmez olduğu ifadesini kesinlikle reddediyoruz; böyle bir şey yok. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşlere sahip olunması düşünülemez. Bazı ülkeler böyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Türkiye bugüne kadar (Rusya-Ukrayna) savaşın her iki tarafını da üst düzey görüşmelerde bir araya getirebilen tek ülke oldu. Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde bir güvenlik koridoru oluşturmaya ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemeye kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edeceğiz" mesajını verdi.

BURAK DOĞAN

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