Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yerel kuvvetli olması bekleniyoryerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.