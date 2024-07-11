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En düşük emekli maaşı için üç formül masada

En düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme doğrultusunda AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor. Ayrıca yapılacak zammın tüm emeklilere dönük yapılıp yapılmayacağı konusunda 'Herkese 2 bin TL'lik seyyanen zam yapalım' görüşünün de değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Temmuz 2024 08:32, Son Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:11
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Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; milyonlarca emeklinin gözü kulağı 10 bin TL olan en düşük emekli maaşına yapılacak iyileştirme çalışmasında. AK Parti ve ilgili bakanlıkların gerçekleştirdiği toplantıda 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 TL'lik üç alternatifli çalışma üzerinde duruluyor.

Yapılacak iyileştirme çalışmalarının aktueryal dengelere yönelik etki analizi yapılan toplantıda, bütçe koşulları içinde verilebilecek en iyi rakama ulaşılması hedefleniyor.

ALTERNATİFLİ ÇALIŞMA

Emekli maaşlarına iyileştirme yapılması amacıyla AK Parti kurmayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK gibi ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri görüşmeler yürütüyor.

Toplantılarda, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den hangi miktara kadar yükseltilebileceği masaya yatırıldı.

Mevcut bütçe imkanları ve iyileştirmeden yararlanabilecek emekli sayısı dikkate alınarak, alternatifli çalışma yürütülüyor. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında bulunan 3.8 milyon emekliden 2 milyonun maaşı son zamla birlikte 10 bin TL'nin üzerine çıktı.

1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşının ise halen 10 bin TL'nin altında. En düşük maaş yapılan mevzuat düzenlemesiyle geçtiğimiz ocak ayında 10 bin TL olarak belirlenmişti.

Temmuz zamlarının ardından maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler düzenleme gereği 10 bin TL emekli maaşı almaya devam edecek. AK Parti iktidarı, emekli kesimde oluşan beklenti doğrultusunda Orta Vadeli Programı hedeflerini de dikkat alarak alternatifli çalışma yürütüyor.

SENARYOLAR MASADA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aktueryal dengeleri ve bütçe imkanları göz önünde bulundurularak üç alternatifin öne çıktığı öğrenildi.

Emeklilere 11 bin 500 ile 12 bin ve 12 bin 500 TL ödenmesi alternatifleri üzerinde durulurken, bu rakamların yaratacağı mali tablonun etki analizi de yapılıyor. Maaşı 10 bin TL olan emeklilerin maaşının 12 bin TL'ye yükseltilmesi durumunda bundan yine 3 milyon 800 bin emekli yararlanacağı hesaplanıyor.

En düşük maaşın 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi halinde ise 4.5 milyo na yakın emekli bu iyileştirmeden yararlanıyor olacak. Toplantılarda tüm emeklilere iki bin TL'lik seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı görüşünün de seslendirildiği öğrenildi.

Ancak bütçeye getireceği yük nedeniyle uygulanma ihtimalinin zayıf olduğu bildirildi. Toplantılarda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ortaya çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Emekliye iyileştirme yapılması için yasal bir düzenleme gerekiyor.

AK Parti zam düzenlemesinin temmuz maaşlarına yetiştirilmesini hedefliyor. Bunun için ilk formül Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ne bir önerge halinde eklenmesi planlanıyor.

Böylece zam düzenlemesinin bu hafta içinde TBMM'de yasalaşmasıyla birlikte emeklilere gelecek haftadan itibaren başlayacak maaş ödemeleri zamlı olarak yapılabilecek.

2 AYLIK FARK YATACAK

Zam düzenlemesinin temmuz maaşına yetiştirilemeyeceğinin anlaşılması halinde temmuz maaşlarına yetişmeyen zam iki aylık farkla birlikte bir sonraki ay ödenebilecek. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

EK ZAM İÇİN KRİTİK ZİRVE

Emekli aylıklarına ek zam yapılması konusunda bugün kritik bir zirve yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, zam konusu için toplantı yapacak.

Konuyla ilgili daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında soruları da yanıtladığı açıklamalarda emekli aylığına ilişkin bilgi vermiş, bu konuda bir çalışma yapıldığını aktarmıştı.


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