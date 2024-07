Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikasından özlük açıklaması

Açıklamada, "Devletimizin yargı mensupları ve doktorlara sağladığı maaş artışlarını kamu mühendisleri ve teknik hizmet sınıfına yansıtmak istemediği, bizleri ''ÜVEY EVLAT" yerine koyduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Devletimiz, mühendislerin ve teknik hizmet sınıfının yaşadığı gelir adaletsizliğini gidermeli ve mühendislik meslek kanununun çıkarılması için adım atmalıdır" denildi

Kamuda enerji, sanayi, madencilik iş kollarında; mühendislik, mimarlık fakültesi ve meslek yüksekokulu mezunu, tüm teknik hizmetler ve genel idare hizmetler sınıfı mühendis, mimar ve şehir plancıları, tekniker ve tüm teknik hizmetler sınıfı çalışanlarını temsil eden Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası tarafından yapılan açıklamada özlük haklarında iyileştirme talep edildi. Örnek olarak da hakim ve savcıların ek tazminat oranlarının katsayısında değişiklik yapılmasını ön gören önergenin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği ve bununla maaşlarda iyileştirme yapıldığı gösterildi.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yıllar içerisinde gelir uçurumu oluştu

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen hakim ve savcıların ek tazminat oranlarının katsayısında değişiklik yapılmasını ön gören önerge ile; devletimizin yargı mensupları ve doktorlara sağladığı maaş artışlarını kamu mühendisleri ve teknik hizmet sınıfına yansıtmak istemediği, bizleri ''ÜVEY EVLAT" yerine koyduğu bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır.



Dengi meslek grupları arasında yıllar içinde meydana gelen gelir uçurumu, son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Elbette ki; Türkiye'de hakim ve savcı maaşları ve özlük haklarına yapılan düzenlemeler, adalet sisteminin ihtiyaçları ve kamu mali durumu ile uyumlu olarak gerçekleştirilir. Ancak geçmiş yıllarda kamudaki mühendis ve mimar maaşları ile hakim, savcı, doktor maaşları arasında çok büyük ücret farkı bulunmamaktaydı. Yıllar içinde kamu mühendislerinin ve teknik hizmet sınıfının maaşları, sadece genel memur maaş artışları ile uyumlu olarak artırılmıştır.

"Maaş artışları gerçek enflasyonun altında kalmıştır"

Teknik hizmet sınıfının çalışma koşullarını ve maaşlarını artırma hedefi taşımayan düzenlemeler, genellikle bütçe politikaları, ekonomik durum ve kamu sektörü reformlarıyla bağlantılı olarak gerçek enflasyonun altında kalacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu durum da; teknik hizmet sınıfı meslek grubunun mali ve özlük haklarının son yıllarda kabul edilemez bir seviyeye inmesine, mesleki motivasyonun ve yaşam standartlarının düşmesine sebebiyet vermiştir.

"Mesleki katkıların karşılığı; maddi ve manevi olarak alınamamaktadır"

Kamuda çalışan mühendis ve teknik hizmet sınıfının ekonomik ve sosyal hakları aldıkları eğitim ve üstlendikleri sorumluluklarla uyumlu olmayacak şekilde ciddi olarak azalmıştır. Ülkemizde mühendislik ve teknik hizmetler sınıfı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak açısından ve ülkemizin gelişimi ve refahı için kritik öneme sahiptir. Ancak teknik hizmetler sınıfının bu önemli katkıları- her ne kadar devlet büyüklerimiz yapılan projelerden övgüyle bahsetseler de- her geçen gün daha da kıymetsiz hale gelmektedir. Mesleki katkıların karşılığı; maddi ve manevi olarak yıllardır alınamamaktadır. Bu durum, kamudaki dengi meslek gruplarıyla kıyaslandığında daha da belirgin hale gelmiştir.

"Meclis'e verilen Mühendislik Kanunu teklifleri yıllardır bekletiliyor"

Hakim, savcı, doktor gibi dengi meslek gruplarının maaş ve özlük haklarına sıklıkla yapılan iyileştirmeler; mühendislerin ve teknik hizmet sınıfının haklarının göz ardı edildiği yaklaşımını işaret etmektedir. Dengi meslek gruplarının maaş ve özlük haklarına düzenlemeler kolaylıkla kabul edilebiliyorken; konu kamu mühendisleri ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarına gelince TEKİL DÜZENLEME adı altında karşı çıkılıyor. Meclis'e verilen Mühendislik Kanunu teklifleri yıllardır bekletiliyor, kamu mühendisleri yıllardır göz ardı ediliyor. Amiri olduğu işçiden ya da sağlık memurundan dahi düşük maaş alan kamu mühendisleri ülkemizin ayıbıdır.

"Devletimiz gelir adaletsizliğini gidermeli"

Devletimiz, mühendislerin ve teknik hizmet sınıfının yaşadığı gelir adaletsizliğini gidermeli ve mühendislik meslek kanununun çıkarılması için adım atmalıdır. Kamu mühendisleri ve teknik hizmet sınıfına emsal teşkil eden iyileştirmelerin hakkaniyetli şekilde değerlendirilmesini ve üvey evlat muamelesinden vazgeçilmesini talep ediyor; yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Hakkında

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası; enerji, sanayi, madencilik iş kollarında çalışan; Mühendislik, Mimarlık Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Mezunu, tüm Teknik Hizmetler ve Genel İdare Hizmetler Sınıfı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları, Tekniker ve tüm Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının haklarını korumak, özlük ve sosyal haklarında kazanım sağlamak amacıyla kuruldu. 9 ay önce kurulan sendika kısa bir sürede 2 binden fazla üyeye ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan üyelerini bir araya getiren sendika, web sitesinde yer alan 'hakkında' yazısında kendilerini şu şekilde tanımlıyor: "Tüm siyasi, ideolojik ve sosyolojik farklılıklardan uzak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin Anayasası ve Kanunlarına sadık, yine Anayasa'dan gelen haklarımıza dayanarak 'Meslek Grubu Sendikası' kuran kamu çalışanlarıyız..."