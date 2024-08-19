Memurluk statüsünden emekli olmak için kaç yıl hizmet aranır?



Soru : İyi günler, 30.04.1972 doğumluyum. 01.04.1993 girişli 4 A toplam 2893 gün. 24.01.2012 girişli 4B 1142 gün ve gazi yakını olarak ta 27.04.2015 girişli 4 c 3348 günüm var. Halen devam etmekteyim. Kamudan emekli ve ikramiyeli olabilmem için 15 yıllık süreyi mi doldurmam gerekir, yoksa hem süre hem de 61 yaşı mı doldurmak gerekir. Sigortalı süremi kademe dereceye saydırabilir miyim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.



Detaylar/Değerlendirmeler:



1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmetleri olmayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, 5510 kapsamında memur olmakla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf olarak çalışmaları olanlar hakkında hizmet yılı ve yaş şartı olarak 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınmaktadır. Bu işlem 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2 hükmü gereği olmaktadır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf olarak çalışmaları olup 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur statüsüne geçmiş olanlar EYT kapsamında yaş şartına tabi olmamaktadırlar. Bu durumda olanlardan kadın memurlar 20 yıl, erkek memurlar da 25 yıl SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla emekli olabilmektedirler.

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışmaları olmayan ve bu tarihten sonra ve 1 Ekim 2008 tarihleri arasında çalışma hayatına başlamış olan 5510 kapsamındaki memurlar için ise, kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın 25 yıl SGK primleri ödenmiş hizmetlerinin olması ve kadınların 58 yaşını, erkeklerin de 60 yaşını doldurmaları şartıyla emekli olabilmektedirler.

Ayrıca, kısmi emeklilik olarak adlandırılan 61 yaşını doldurmak ve 15 tam hizmet yılı olmak şartıyla da, yani hem hizmet hem de yaş şartının olması şartıyla emeklilik kazanımı olmaktadır. Bu durum kadın ve erkek memur için aynıdır.

Bu işlemlerde, mutlaka SGK primleri ödenmiş olmak şartıyla belirtilen hizmetlerin tamamlanması gerekir, sigortalılık süresini tamamlamak fayda sağlamamaktadır.



Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz aşağıda açıklanmaktadır:



1993 yılında işçi olarak çalışmaya başladığınızı belirmiş olduğunuzdan, EYT kapsamında yaş şartına tabi olmadan sadece 25 yıl (9000 gün) SGK primleri ödenmiş hizmetleriniz olduğunda emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz. 25 yıl hizmet içerisinde işçi, esnaf süreleriniz de dahil olacaktır.



Veya,



İşçi, esnaf süreleriniz de dahil memurluk hizmetlerinizin toplamı 15 yıl (5400 gün) SGK primleri ödenmiş hizmetleriniz olduğunda da 61 yaşınızı doldurmuş olmanız şartıyla emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Emekli aylığınız bağlandığında da memurlukta geçen tam hizmet yıllarınızın karşılığı olarak emekli ikramiyesi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

İşçi, esnaf olarak geçen sürelerinizin derece ve kademe yani intibak işleminde değerlendirilmemiş ise bu işlemin yapılması için Kurumunuza başvurmanızı tavsiye edebiliriz.



Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1089854/sigortali-gecen-sureler-5510-a-tabi-memura-ne-kazandirir.html

https://www.memurlar.net/haber/845802/5510-a-tabi-memurlarda-da-ozeldeki-hizmet-sureleri-icin-intibak-uygulamasi-var-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/1056663/5510-sayili-kanuna-tabi-olanlar-hizmet-birlestirmesi-yapamaz-mi.html

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