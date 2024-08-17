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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de 45 saniye süren Kocaeli merkezli depremin üstünden 25 yıl geçti. 18 bin 373 kişi hayatını kaybederken, 48 bin 901 kişi yaralandı. Deprem uzmanları, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarını sürdürürken Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Görür, deprem dirençli kentler çağrısını yineleyerek "4 milyon insan topun ağzında, can güvenliği yok" uyarısını yaptı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Ağustos 2024 11:27, Son Güncelleme : 17 Ağustos 2024 11:28
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Prof. Dr. Naci Görür'den deprem felaketinin yıl dönümünde yeni uyarı

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin üstünden çeyrek asır geçerken, acılar tazeliğini koruyor. 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de ağır yıkıma neden oldu. Resmi rakamlara göre, depremde 18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi de yaralandı. 5 bin 840 kişi de kayboldu.

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi. 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

"4 milyon insan topun ağzında, can güvenliği yok"

Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde olası İstanbul depremine ilişkin yeni uyarılarda bulundu. Görür, NTV'ye yaptığı açıklamalarda, "En az 100 bin bina var. 100 bin bina 500 bin kat eder. Her kata en azından 2 daire koy, 1 milyon daire yapar. Her daire 4 kişi koy, 4 milyon insan yapar. Bunlar ölecektir demiyorum. 4 milyon insan topun ağzında, can güvenliği yok. Halk kendini kolay kurtarıyor; ben ne yapabilirim, maaşlı-emekli bir adamım diyor. Halbuki halk çok şey yapabilir. Eğer kendi isterse ve bu istediğini gözetler ve denetlerse siyasetçi İstanbul'u depreme hazırlar. Depreme dirençli şehir ne demek biliyor musunuz? Deprem olduğu zaman o depremi minumum hasarla atlatan şehir demek. Bunun için de bir deprem yasası çıkartacak" diye konuştu.

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