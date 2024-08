Volvo, Türkiye'de sedan satışına ara verecek

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dizel otomobil üretimini sonlandıran premium otomotiv markası Volvo, 'plug in hibrit' ve elektrikli modellerde atağa geçiyor. Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, 2025 itibarıyla Türkiye pazarına her yıl en az bir elektrikli model sunmayı planladıklarını söyledi. Plug in hibrit satışlarında da önemli bir pay elde eden marka, Türkiye'ye gelecek yeni modellerle pazar payını artırmayı hedefliyor.

"Rekor bir pazar payına ulaştık"

Volvo Car Çek Cumhuriyeti Genel Müdürlüğü görevinin ardından geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye dönen Alican Emiroğlu, Volvo Car Türkiye Genel Müdürü olarak yeni pozisyonunda görevine başladı. Emiroğlu, yeni görevine başlamasının ardından otomotiv basınıyla bir araya gelerek markanın Türkiye pazarındaki hedeflerini açıkladı. Volvo Car Türkiye'nin 2023'te tüm zamanların rekorunu kırarak 11 bin 646 adetlik satışa imza attığını hatırlatan Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, "Aynı başarılı ivmeyi bu yıl da artırarak rekor satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılında ilk 7 ayda 7 bin 614 adet satış gerçekleştirerek, geçen yıla kıyasla sunulan segment payımızı yüzde 16,10'dan yüzde 19,8'e çıkardık. Toplam binek pazarında ise geçen yıl yüzde 1,2 pazar payını artırarak, 2024 ilk 7 ayda yüzde 1,42 ile rekor bir pazar payına ulaştık" dedi.

"Yola benzinli, plug in hibrit ve tam elektrikli modellerle devam edeceğiz"

Sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlayan Volvo Cars'ın 2040 yılına kadar da iklim nötr bir şirket olmayı hedeflediğini ifade eden Alican Emiroğlu, "Volvo, globalde dizel araç üretimini sonlandırmıştı. Bayilerimizde az sayıda dizel otomobil var. Onları da iki ay içerisinde satarak dizele tamamen veda etmiş olacağız. Bundan sonra yola benzinli, plug in hibrit ve tam elektrikli modellerle devam edeceğiz" dedi.

Sedana ara verecek, V60 gelecek

Emiroğlu, Volvo'nun 2025 itibarıyla sedan otomobillerin satışına da ara vereceğini belirterek, "Elektrikli sedan modeller gelene kadar sedan satışına ara vereceğiz. diğer yandan, Avrupa'da yoğun ilgi gören ve Volvo ile özdeşleşmiş olan station wagon modeli V60'ın da 2025 yılı itibarıyla rekabetçi bir fiyatla yeniden Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor" dedi.

Plug in hibrit ve tamamen elektrikli otomobil satışlarında yüzde 40'lık bir oranla bu yılı kapatmayı hedefleyen Volvo Car Türkiye, 2025 yılında bu potansiyeli yüzde 60'ın üzerine çıkarmayı planlıyor. Alican Emiroğlu, "2025'ten itibaren her yıl en az bir elektrikli modeli pazara sunacağız. 2025 itibarıyla Belçika'da EX30'un üretimi başlıyor. Biz de 2025'te pazara bu modeli sunacağız. EX30 globalde sadece premiumu değil agresif bir fiyatlama politikasıyla premium olmayan pazarı da hedefliyor. Biz de Türkiye'de bu stratejiye uygun olarak agresif bir planlama ve rekabetçi bir ürünle pazara bir giriş yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Satılan her üç lüks SUV'dan biri olma hedefi var

Alican Emiroğlu 2024'ü geçen yılın üzerinde güçlü bir satış adetiyle kapatmayı hedeflediklerini vurgulayarak, segmentler bazında markanın konumunu şöyle özetledi: "Premium SUV'da en iyi markayız. Bunu yıllardır sürdürüyoruz. C segmentinde XC40 ve C40 modelleriyle varız. EX40 40 bizim en çok satan elektrikli otomobilimiz. Şu ana 2 bin 214 adetle yaklaşık yüzde 22 segment payımız var. Bulunurluk problemi olduğu için D segmentinde son birkaç ayda birinci pozisyondan ikinciliğe geriledik. Bu problemi önümüzdeki aylarda aşıp son 4 yılın birincisi olarak 5 yılda da lider olmayı hedefliyoruz. En başarılı olduğumuz alan ise E SUV segmenti. XC90 segmentin yüzde 44,5'ine sahip. Hepsini topladığımızda ilk 7 ayda 5 bin 405 adetlik SUV satışıyla premiumda lider konumdayız. Yüzde 27 pazar payı bunu artırmak istiyoruz. Satılan her üç premium SUV'dan birinin Volvo olmasını hedefliyoruz" diye konuştu.