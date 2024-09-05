Hatay'da üzerine çelik boru devrilen işçi öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde üzerine çelik boru devrilen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 08:59, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:01
İlçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Ali Kaya (48), üzerine çelik boru devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.