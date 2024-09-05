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Erzurum'da kamyon ile pikap çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, hafriyat kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 15:25, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:31
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M.K.A'nın kullandığı pikap, Erzurum-İspir kara yolu Üçköse Mahallesi mevkiinde İ.K. idaresindeki hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada pikaptaki A.İ.A, B.S. ve M.B. hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.

Yaralı sürücüler ile cenazeler, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastanelere gönderildi.

Pikap sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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