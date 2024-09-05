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THY uçağı türbülansa girdi: 4 yolcu ile 2 kabin memuru yaralandı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Taipei seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Taipei Havalimanı'na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. THY Basın Müşarvirliği'nden yapılan açıklamada türbülans nedeniyle 4 yolcu ile 2 kabin memurunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2024 17:30, Son Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:31
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THY uçağı türbülansa girdi: 4 yolcu ile 2 kabin memuru yaralandı

THY Basın Müşavirliği'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) - Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava şartlarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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