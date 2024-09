Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan memurlar.net'e özel açıklamalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in sorularını cevapladı.

Bakan Işıkhan, belediyelerde çıkarılan işçilerin yanında olduklarını, yaptığımız teftişlerde binlerce işçinin haksız bir şekilde mağdur edildiğini söyledi. Yaptığımız teftişler sonucunda 16 belediyeye 25 milyon 700 bin TL ceza kestiklerini dile getirdi.

Ülke gündeminden düşmeyen EYT'nin 2024 maliyetinin 592,7 milyar TL olmasını öngördüklerini açıkladı.

Kıdem Tazminatına da değinen Işıkhan, Kıdem tazminatları konusunda herhangi bir geriye dönük hak kaybına neden olacak bir düzenleme asla gündemimizde değildir dedi.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a sorduğumuz sorular ve cevapları

1- Belediyelerde çok fazla işten çıkarmalar kamuoyuna yansıyor. Bakanlık bu konuyla ilgili bir girişimde bulundu mu?

Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğine, ekmeğine ve bunu heba etmeye, umutlarını kırmaya da hakkı yoktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik ve takip etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki; işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Haksızlığa uğrayan işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Ayrıca, işçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamı sözde "emekçinin yanında" olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partilerdir. Bu partilerin "ekmekten yana, emekten yana" olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı vericidir. Halkın güvenini suistimal eden bu anlayışın, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Ama kimse de merak etmesin, biz devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız.

Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gerekli tüm adımları attık. Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye; 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık. Bunun yanında, işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için de gerekli idari adımları attık. Bunu da inşallah ödeteceğiz.

2- EYT'nin SGK'ya güncel maliyeti nedir?

EYT kapsamında 2024 yılında maliyetin 592,7 Milyar TL olacağı tahmin edilmektedir.

3- Emeklilik sisteminde değişiklik düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa nasıl bir değişim gündemde

Tabii, emeklilik sistemi üzerine bir takım söylentilerin dolaştığının farkındayız ve bu konuda vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek son derece önemli.

Son dönemde; Orta Vadeli Program'da, "tamamlayıcı emeklilik sistemi" ile ilgili bir madde üzerinden çokça spekülasyon yapılmaya başlandı.

Şunu çok net ifade edeyim, tamamlayıcı emeklilik konusu, mevcuttaki sosyal güvenlik sisteminin çok dışında, bambaşka bir konu.

Sosyal güvenlik sisteminin, böyle bir sisteme çevrilmesi zaten imkansız.

Dolayısıyla, bazı medya organlarında ya da sosyal medyada bu düzenlemenin, mevcut sosyal güvenlik sisteminin yerini alacağı ya da kıdem tazminatlarına yönelik bir değişiklikle bağlantılı olduğu iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Kıdem tazminatı konusu da tamamen farklı bir alandır ve Türkiye'de işçi hakları açısından önemli bir mekanizmadır. Kıdem tazminatları konusunda herhangi bir geriye dönük hak kaybına neden olacak bir düzenleme asla gündemimizde değildir. Bu konuda da halkımızın müsterih olmasını istiyorum.

Türkiye'de emeklilik sistemi, sosyal devlet ilkesine dayalı olarak uzun yıllardır titizlikle sürdürülen ve korumaya çalıştığımız bir yapıya sahiptir.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz; vatandaşlarımızın sosyal güvencelerini teminat altına alan, uzun yıllar süren tecrübelerle şekillendirilmiş ve güçlü bir yapıdadır.

OVP'de ana hedeflerimizden biri istihdamı korumak, artırmak ve iş gücü piyasasının dinamiklerini güçlendirmektir. Bu hedeflere ulaşırken çalışanlarımızın haklarını ve güvencelerini zayıflatacak hiçbir adım atılmasına müsaade etmeyiz.

Tam aksine, çalışanlarımızın haklarını koruyan ve refahlarını artıran her türlü düzenlemeyi dikkatlice planlamaktayız.

4- 2024 yılında SGK, İŞKUR ve Bakanlığa yeni bir personel alımı gündemde mi, alınacaksa ne kadar alınacak?

75 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımı için 10-19 Ocak 2024 tarihleri arasında,

100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için 26 Şubat - 8 Mart 2024 tarihleri arasında sözlü sınav gerçekleştirilmiştir. Başarılı olan adaylara ait atama süreci tamamlanmıştır.

13 sözleşmeli bilişim uzmanı, 34 programcı ve 12 çözümleyici personel alımı için 03.04-04.2024 tarihleri arasında sözlü sınav gerçekleştirilmiştir. Başarılı olan 7 Bilişim Uzmanı ve 12 Programcı görevine başlatılmıştır.

5510 sayılı Kanunun EK 23'üncü maddesi kapsamında hayatını kaybeden madenci yakınlarından 24 adayın,

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 4 adayın,

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 5 adayın, atama işlemleri tamamlanmıştır.

2024 yılı için Kurumumuza verilen yıllık atama izni çerçevesinde; KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan 200 icra memuruna ait işlemler devam etmektedir.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 6'ncı maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca 70 (yetmiş) sözleşmeli bilişim personeli alınıma ilişkin duyuru, 31.08.2024 tarihinde Resmi Gazetede ve Kurum web sitesinde yayımlanmıştır. Adaylara ait başvurular, 02-16.09.2024 tarihleri arasında Kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

İŞKUR kapsamında da yine önümüzdeki günlerde 20 Sözleşmeli Bilişim Personeli alimi planlanmaktadır.

5- Bakanlığa bağlı kurumlardan olan SGK ve İşkur özelinde görevde yükselme ve unvan değişikliği çalışması var mı?

Sosyal Güvenlik Kurumunda, 31 ayrı unvan için Aralık ayı içerisinde Unvan Değişikliği Sınavı yapılması planlanmış olup yakın tarihte ilana çıkılacaktır.





