Sağlık çalışanlarına saldıranlar 'yasaklı hasta' ilan edilsin

Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Osman Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, sağlık çalışanlarının %52,3'ü tüm kariyerleri boyunca en az bir tür sağlıkta şiddette maruz kalmış. Sağlık Çalışanlarımızın %10,4 fiziksel , %48,2 sözlü,%15 mobbing , %1,6 cinsel tacize uğradığını görüşüyor.



Değerli basın mensupları sizlere bu açıklamayı yaptığım anlarda dahi sağlıkta şiddet ülkenin dört bir yanında an be an yaşanmaya devam ediyor. Elinde pompalı tüfekle acil servis basanlar, kadın aile hekimini saçından tutup sürükleyenler, hemşirelerimizi yumruklayanlar, ambulans sürücülerimizi darp edenler aramızda hala aramızda dolaşıyor. Sağlıkta şiddetin sadece artan hapis cezaları ile azalmayacağını gördük. Sağlıkta şiddet olayını '' katalog suçlar '' kapsamına alınması olumlu ancak yetersiz bir adım olduğunu acı tecrübelerle anlıyoruz.



Sağlık çalışanlarına sözlü yada fiziki saldırıda bulunan kişilerin '' YASAKLI HASTA'' ilan edilip bazı haklarda mahrum bırakılmasını talep ediyoruz. Şiddet olayına karışan şahısların sosyal güvenlik kapsamında dahi olsa ilacı eczaneden parası ile almasını, kamu hastanelerinde ise acil servis hizmeti dışında diğer poliklinik ve servislerden süreli olarak yararlanmamasını talep ediyoruz. Buna göre 112 acil görevlilerini darp eden bir şahıs, ertesin gün ambulans çağırdığı zaman ambulansın ücreti ne ise cebinden ödesin, sabah aile hekimini darp eden bir zanlı öğleden sonra elini kolunu sallayarak ilaç yazdırmaya gidemesin istiyoruz. SGK primi ödemeyen bir işçi ya da esnaf nasıl birçok haktan mahrum kalıyorsa sağlıkta şiddet olayına karışmış biriside bazı sağlık haklarından mahrum kalmalıdır. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına bürokrasinin hantallığı aşılmalı, caydırıcılığı yüksek adımlar ivedilikle atılmalıdır.