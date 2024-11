Samsun'da takip iddiası: Valilikten açıklama geldi!

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi", "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

S.G. (19) ve annesi L.G. (43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu aktarılan açıklamada, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.



NE OLMUŞTU?

Samsun'da yaşayan 19 yaşındaki genç kız, 3 yıldır kendisini takip ve tehdit eden evli adamdan kurtulamadığını iddia ederek, ölüm korkusu yaşadığını söylemişti. Üniversiteye hazırlık için 16 yaşında gittiği kursun çevresindeki bir esnafın kendisini takip ve rahatsız etmesiyle okulu bırakmak zorunda kalan Sudenaz G.'nin (19) 3 yıllık süreçte hayatı kabusa döndü. Başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen takıntılı şahıstan yakasını kurtaramayan genç kız, hayatının karardığını, ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti.