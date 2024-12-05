Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara sıkı denetim

Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
Bebek Ölümlerini Araştırma Komisyonu, Bakanlık yetkililerini dinleyecek
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
2025 MEB AGS Kursu Erken Kayıt Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Önder Kahveci memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Önder Kahveci memur ve emekli maaşına zam için rakam verdi
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: En düşük emekli maaşı artacak mı?
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Sahte içkiden ölümde bilanço büyüyor: 22 ölü, 10 tutuklama
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Bakanlıktan, Diyarbakır'daki işten çıkarmalara inceleme
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
Kendi işini kuran gençlere kredi desteği
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
'Esnafa konum vergisi' iddiasına yalanlama
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
İkinci el araç satışında yeni dönem! 15 günlük sigorta sona erdi
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
Türkiye, matematik ve fende gelişme gösteren 5 ülkeden biri
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
İtalya, Türk öğrencilere kapıyı kapattı!
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
68 farklı markada sahte zeytinyağı markası üretti
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
Liselilerden yapay zeka destekli üretim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
MEB'den yapay zekayla her öğrenciye özel eğitim
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Yargıda 3 yeni adım! Davayı uzatan hakime soruşturma
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Engelli otomobilinde yeni düzenleme
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Tunç: Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Bakan Işıkhan: Adalet ve ekonomik dengeyi gözeteceğiz
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Memurlar için yapılan düzenleme görüşmeleri tamamlandı
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
Şimşek'ten birikim tavsiyesi: Sigara içmeyerek 147 bin TL kazanabilirsiniz
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Profesör, terör örgütü propagandasından tutuklandı
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan internet paketlerine zam açıklaması
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
'Yabancı dil eğitiminde çağın ihtiyaçlarına göre proje geliştiriyoruz'
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Başkan Yardımcısını makam odasında darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğüyle sorunumuz yok
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Şehidin cenaze konvoyunda kaza; 6 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara sıkı denetim

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, kasım ayında İstanbul'da yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi ve 288 bin 903 ürünü denetlediklerini, bu konudaki çalışmalarının süreceğini bildirdi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmeleride denetledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Aralık 2024 13:20, Son Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:29
Yazdır
Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelesini sürdürüyor.

Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmeleri yakından takip eden Bakanlık, Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleşen denetimlerde vatandaşların mağdur olmasını önlemek için çalışıyor.

Denetimlerin İstanbul ayağında Ticaret Bakanlığı ekipleri kentin tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe'nin katılımıyla yapılan denetimlerde ekipler işletmeleri, etiket, tüketicinin bilgilendirilmesi için gereken yükümlülükleri yerine getirip getirmediği, gramaj, fiyat, stokçuluk gibi çok sayıda başlıkta inceledi.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere cezai işlem uygulandı

Denetimler sırasında açıklama yapan Menteşe, 25 ilçede 45 ekiple denetimlerin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Asgari ücret zammının yılbaşından önce yansıtılması olasılığına imkan vermemek için bugün özellikle bazı işletmelerimizi denetliyoruz. Hem bu konuda denetim yapıyoruz hem de Ticaret Bakanlığı olarak beslenme, barınma, korunma gibi vatandaşımızın temel ihtiyacı olan konularda, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Temel gıdalardan olan ekmek, sebze, et başta olmak üzere 47 ana başlıktaki ürünleri inceliyoruz. Bu incelemelerimize ürünlerin o günkü fiyatlarını not ediyoruz, bir sonraki denetimde de arada ne kadar fark var onları da görebiliyoruz. Bugün yaptığımız denetimlerde baktığımız ürünlerin fiyatlarını aldık, not ettik. Ocak ayında da buralara tekrar gelip tekrar bakacağız. Bunun yanı sıra fiyat etiketlerinde yönetmelik kapsamında olması gereken zorunluluklar var, bunlar uygun değilse her birine 2 bin 200 lira ürün başına idari işlem uyguluyoruz."

Bunlar dışında işletmelerde olması gereken zorunlulukları denetlediklerini ve eksik durumlarda sıkıntı gördükleri işletmelere müdahale ettiklerini bildiren Menteşe, alım satım fiyatları arasındaki farklar, stokçuluk gibi sıkıntılarda uygulanan idari para cezalarının da ocak ayı itibarıyla yüzde 43,93 artacağını hatırlattı.

Menteşe, "Kasım ayında İstanbul'da yaklaşık 9 bin 207 işletmeyi ve 288 bin 903 ürünü denetledik, denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Tüketicilere uyarılarda bulunan Menteşe, sorun gördükleri anda tüketicilerin kolaylıkla kendilerine ve Bakanlığa ulaşabileceklerini kaydetti.

Ankara'da da denetim yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara'daki bazı işletmelerde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesi ve doğru bilgilendirilmesi amacıyla haksız fiyat, gramaj ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber