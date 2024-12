Sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti! O zabıta açığa alındı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, pandemi süresince ihtiyaç sahiplerinin eksikliklerinin giderilmesi için Türkiye genelinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, 65 ve üzeri yaştaki kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının sağlandığını belirtti.

Bu süreçte Ordu'da da her gün binlerce vatandaşın tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve hiçbir mağduriyet yaşatılmadığını vurgulayan Güler, "2020 yılında yaşanmış ve kayda alınmış söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesinde çalışan, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde kadrolu zabıta memuru olarak istihdam edilmiş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir personeldir." ifadesini kullandı.

Güler, 50 yıldır devlete ve millete hizmet ettiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ömrümüz boyunca her ne ile sorumlu kılındıysak, edindiğimiz vazifenin her adımında her zaman sevgiyi, saygıyı, insanı ve vicdanı merkeze alırım. Ordu'da ise 2019 yılında görevi devraldığım günden bu yana da bu çizgiyi hiç bozmadık, aksi davranmak isteyenlere ise hiç müsaade etmedik. 2020 yılında yaşanmış bu üzücü olayı gerçekleştiren, olay esnasında bilerek kendini kayda aldıran, kamu ciddiyeti ve görev bilincinden uzak olan, asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri daima hizmetkarı olduğumuz bir vatandaşımıza karşı sarf eden ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Gereği neyse yapılacaktır."

- "Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz"

Başkan Güler, yeni bir açıklama yaparak, "Hepimizin vicdanını yaralayan söz konusu zabıta memuru tarafımca açığa alınıp görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Vicdandan yoksun tavır sergileyen personelin kim olursa olsun kurumlarında barınmasının mümkün olmadığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Hizmetkarı olduğumuz vatandaşımıza hiç kimse parmak sallayamaz. Sosyal belediyecilik alanında başlatmış olduğumuz seferberlikle göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana, her gün kapısını çaldığımız, her türlü ihtiyacını karşıladığımız, tepeden tırnağa tüm eksiklerini tamamladığımız ilimizde binlerce hane var. Bu seferberlikte mesai mefhumu gözetmeden, sevgi, saygı ve merhamet duygularının kutsal olduğu bilinci ile çalışan, 'Türkiye'nin iyilik ordusu' olarak tanımlanan, hayır dualarıyla anılan yüzlerce mesai arkadaşımız var. Şehrimizin ve mesai arkadaşlarımızın göstermiş oldukları bu hassasiyeti ve verdikleri mücadeleyi hiç kimsenin itibarsızlaştırmasına asla müsaade etmeyerek, iyiliği ve sevgiyi büyütmeye devam edeceğiz."