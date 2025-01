Sevenleri Ferdi Tayfur'un kabrine akın etti

Sanat dünyasının efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Sarıyer'de bulunan Yeniköy Mezarlığı'ndaki kabrine sevenleri akın etti. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen kalabalık, Ferdi Tayfur'a duydukları sevgiyi dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.

TAYFUR'A ALMANYA'DA GIYABİ CENAZE TÖRENİ

Güngör, Ferdi Tayfur'un cenaze törenine gelemediğini bilerterek bu nedenle Almanya'da Tayfur için gıyabi cenaze namazı kuldıklarını söyledi:

"Ferdi babamızın ölümü Birbirimizi sevmemize vesile olsun her şeyden önce ben namaz kılan, 5 vakit namazımızı kılan bir kardeşinizim. Ama Ferdi babamız bize her şeyi sevdiren bir kardeşimizdi. Cenaze namazına gelemedim. Gıyaben cenaze namazını arkadaşlarımızla birlikte biz başka yerde eda ettik. Almanya'da kendi aramızda böyle cemaat olarak namaz kıldık. Rabbim inşallah yeni yılda bize daha acılar yaşatmasın diyorum. Her şeyden önce birbirimizi sevmiş olalım inşallah" diye konuştu.

"FERDİ TAYFUR İLE BÜYÜDÜM"

Usta sanatçının başka bir hayranı Burak Tosun ise, "Ferdi Tayfur'un cenazesine katıldım. Binlerce insan vardı kalabalıktı. Sevenler de vardı tabii. Biz zaten Ferdi Tayfur'u her zaman seviyorduk. Şarkılarını, arabesklerini çok severdik. Ben onunla büyüdüm. Ferdi Tayfur'un cenazesine geldiğimden beri hani mezarına uğruyorum, seviyorum. Şarkılar iyi, güzeldi" ifadelerini kullandı.