TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması

TBMM Genel Kurulu, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında 'pırlanta' tartışması çıktı.

ÇÖMEZ: SİZ NE OLDU DA BU KADAR LÜKS VE ŞATAFATA DÜŞTÜNÜZ

Genel Kurul'da grup başkanvekillerinin söz aldığı bölümde konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Tabii, 'pırlanta' deyince başka bir şey daha söyleyeceğim size. Bu ülkede pırlantaya ÖTV ödenmiyor, pırlanta işlenmemiş halde geldiğinde hem ÖTV hem de KDV ödenmiyor. Allah aşkına, bakın, mutfak tüpünün ÖTV'si var; çorbasını kaynatacak, çayını pişirecek, demleyecek insanların mutfak tüpünden KDV'nin, ÖTV'nin alındığı bir ülkede, siz pırlantaya ÖTV ödemiyorsunuz ve pırlanta firmalarıyla anlaşma yapıyorsunuz. Allah aşkına, siz ne oldu da bu kadar lükse ve şatafata düştünüz? Ne oldu da toplum gerçeklerinden bu kadar uzaklaştınız? Bu yılı, 'Aile Yılı' ilan ettiniz. Geçen yılı, 'Emekliler Yılı' ilan ettiniz ve neticeyi gördük, emeklinin ne hale geldiğini gördük. 'Aile Yılı' ilan ettiniz de ne oldu? 2024 yılında bir önceki yıla göre boşanma oranları yüzde 15 artmış. 2002'den 2024'e boşanma oranlarında inanılmaz artış var. Çocuk doğumuyla ilgili doğurganlık oranlarında inanılmaz azalma var. Bunun bir tek temeli var, bir tek sebebi var. Sosyal dokuyu perişan ettiniz, bu ülkeyi açlığa ve sefalete mahkum ettiniz. Maalesef, bu insanlar yuva kurmaktan aciz hale geldiler, yuva kuramaz hale geldiler, çoluğuna çocuğuna sahip çıkamaz hale geldiler ve ne yazık ki boşanmalar arttı, doğurganlıklar azaldı. Siz diyorsunuz ki: 'Biz Aile Yılı ilan ediyoruz, bunun için de çalışanlarımıza pırlanta hediye ediyoruz. Tektaş pırlantanız da bizden olsun.' Yazıklar olsun diyorum. Siz nasıl bu hale geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: YAPARSA AKP YAPAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 yılını, 'Aile Yılını' ilan ettiğini hatırlatarak, "Bunun ilk meyvesini Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu aldı, çok önemli bir sözleşme yaptı. Emekliler için, işçiler için, gençler için, kadınlar için, milyonları etkileyecek bir sözleşme yaptı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firmasıyla, personel için yüzde 10 indirim sözleşmesi yaptı. Yaparsa AKP yapar, gerçekten takdire şayan, süper bir haber bu, çok güzel bir haber bu, tebrik ediyorum onları. Çünkü bu ülkenin milyonlarının, emekçinin, çiftçinin derdi pırlanta. Harika, yaparsa AKP yapar. Ama hemen bir şey daha söyleyeyim; bugün de Ankara'da 200 gramlık bir ekmek 12,5 lira oldu. Peki, 14 bin 469 lira verdiğiniz emeklinin daha yeni yılın ilk ayında cebinden, ekmeğinden bunun bir kısmını aldınız. Bir emekli her gün 4 ekmek yese maaşının yüzde 11'ini kuru ekmeğe verecek. Arkadaşlar, bir parça kendimize gelelim. Bakın, genelde Meclise ben materyal ya da eşya getirmem ama bunu getirdim. Burada 14 bin 469 lira var, çok kalın duruyor, paramızın değerini de insanlar görsün, bakın. Ben Sayın Grup Başkanvekiline söylüyorum, Sayın İYİ Parti Grup Başkanvekiline söylüyorum, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekiline söylüyorum ki vicdanına güvenirim, Saadet Partisine söylüyorum: Allah aşkına, ilk arada bir yuvarlak masanın etrafında 6'mız oturalım, bu parayla bir aile nasıl geçinebilir lütfen konuşalım, lütfen. Bence, Ankara'da yaşıyorsa şu gördüğünüz para kiraya gitti zaten, kirayı karşılıyor, hadi, evi var emeklinin; ekmek mi alsın, elektrik, su, doğal gaz mı yatırsın, apartman aidatı mı versin, pazara mı gitsin, ne yapsın? Arkadaşlar, bir parça vicdan, gerçekten bir parça vicdan" diye konuştu.

AKBAŞOĞLU: BAKANLIK İLE FİRMA ARASINDA ÖZEL BİR ANLAŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözlerine cevaben, "Burada kin ve nefret söylemiyle, hırs ve hasedini nefret söylemine çeviren bir yaklaşımla, açıklamalar yapıldığı halde ısrarla bu konuda olayları çarpıtarak Meclisin mehabetine yakışmayacak bir yaklaşım sergilendiğine şahit oluyoruz. Efendim, sanki pırlanta firmasıyla bir sözleşme, bir anlaşma yapılmış gibi bir şey takdim ediliyor. Bakın, basın açıklamasıyla bakanlık bu konuda, her bir firmanın her bir bakanlığa, özel kuruluşa kendiliğinden, orada çalışanlarla ilgili birtakım kampanyalar düzenlediğini tek taraflı olarak bildirmek suretiyle, bunların personele duyurulması talebinde bulunabiliyor. Yılbaşı geldiğinde bütün firmalar bu konuda Meclise, kurumlara, şirketlere, şahıslara, her tarafa bu tür tek taraflı bildirimlerde bulunuyorlar. Ama bunun dışında, bahse konu firmayla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında herhangi bir özel anlaşmanın söz konusu olmadığı basın açıklamasıyla duyurulduğu halde bunu gerçekmiş gibi ortaya koymak hakikate iftiradır ve bu itibar suikastidir, bunu kesinlikle reddettiğimizi ifade ediyorum. Birçok örneğine şahit olduk. Diyanet İşleri Başkanlığının 12 yıl önceki açıklamasını, ekmek israfının önlenmesiyle ilgili bir makalesini yeni bir açıklama gibi ve hiç de bağlamı içerisinde olmadan bambaşka bir noktaya çevirerek, alakası olmayan bir hususta iftiralarla, yalanlarla itibar suikastine gidildiğine hep beraber şahit oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığının basın açıklaması burada, bunlardan özür dilenmesi gerekir eğer hakikati arıyorsanız" dedi.

BAŞARIR: PIRLANTAYA KARŞI SEMPATİNİZ VAR

AK Partili Akbaşoğlu'nun açıklamalarına cevap vermek için söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Tabii, öncelikle özür diliyorum, doğru söylüyorsunuz, biz sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının pırlanta sözleşmesi yaptığını biliyorduk, tüm bakanlıklar yapmış, Sayın Grup Başkanvekili itiraf etti" derken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bak, bu bir çarpıtma, apaçık çarpıtma. Bu sözümü ispatlamazsan müfterisin. Ben böyle bir şey söylemişsem ben istifa edeceğim, söylememişsem sen istifa edecek misin? Hodri meydan herkese, hodri meydan" diyerek karşılık verdi. Başarır bu sözler üzerine, "Ama tamamlayamıyorum, 'Tüm bakanlıklar kurumlarla, şirketlerle böyle sözleşmeler yapıyor' dedi. Ben soruyorum, 'Tek taraflı yapıyor' dedi, evet, tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle, İzmir Belediyesiyle, Ankara Belediyesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkeziyle niye yapmıyor? Soruyorum. Çünkü onların pırlantaya karşı alerjisi var, sizin sempatiniz var; onu söyleyeyim. Üç: Yahu, pırlanta konusu konuşulurken Diyanete nereden geldin? Her konuyu Diyanetle, dinle, inançlarla saptırmak zorunda mısın? Ben sana, 'Yolsuzluk yapılıyor' diyorum, 'Allah' diyorsun. Ben sana, 'Hırsızlık yapılıyor, adaletsizlik yapılıyor' diyorum, 'Rabb'im' diyorsun. Ya, Allah hepimizin; artık bu dinden elinizi çekin, Diyanetten elinizi çekin. Diyanet konuşuldu mu burada? Diyanet konuşuldu mu ya?" değerlendirmesinde bulundu.

ÇÖMEZ: ADALETİ PIRLANTAYLA MI SATACAKSINIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez ise AK Partili Akbaşoğlu'na cevaben, "Sayın Akbaşoğlu, dediniz ki, 'Aile Bakanlığının bu konudan bilgisi yok. Ne yapalım, gitmiş yapmışlar.' Bu arada, Sayın Aile Bakanıyla görüştüm, kendisi beni aradı ve dedi ki, 'Evet, bunlar gelmişler, bizim Bakanlığımızın destek hizmetleriyle görüşmüşler ve böyle bir evrak bırakmışlar ama benim onayım yok, benim bilgim yok.' Dolayısıyla, bilgisinin olmadığını ama bu pırlantacıların, Bakanlığın destek hizmetlerine geldiğini teyit etti. Ancak daha bitmedi, Allah aşkına, Adalet Bakanlığı'nın sitesinde bu ne arar? Diyorsunuz ki, 'Ne olur? Bizim haberimiz yok.' Yahu, bu şirketle pırlanta anlaşması yapılmış, Adalet Bakanlığının resmi sitesinde var bu. Siz bu ülkede adaleti yerle bir ettiniz, hukuku yerle bir ettiniz, adaleti pırlantayla mı satacaksınız? Bitmedi daha, sabret. Adaleti bu ülkede pırlantayla mı satacaksınız? Bakanın onayı yoksa bakanlığın resmi sitesinde pırlanta anlaşması ne arıyor? Siz adaleti bu ülkede pırlantayla mı satar hale geldiniz? Bu millet aç ve sefilken nasıl olur da bakanlıklarınızın personeline yüzde 10 indirimle, ÖTV'si alınmamış pırlantanın satışının reklamlarını yaparsınız? Bitmedi; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, buyurun, Bakanlığınızın resmi sitesinde; pırlanta anlaşması yapmışsınız, utanç vericidir. Bu ülkede insanlar açlık ve sefalet içerisinde yaşarken, sokaklardan, konteynerlerden, çöp konteynerlerinden nafakalarını toplarken sizin bakanlıklarınız pırlanta reklamı yapıyor, kendi personeline pırlanta reklamı yapıyor. Bitmedi, bitmedi daha, başkasını da söyleyeyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tektaş pırlanta reklamı yapıyor, 'Benim çalışan personelim tektaş pırlanta alabilir' diyor. Milletin aç ve sefil olduğu bir ülkede pırlanta reklamı yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkede Atatürk'ün kurduğu bir kurumdur, niye biz buna karşı çıkalım? Baş tacıdır ama her kurumu olduğu gibi onu da çökerttiniz, onun için itiraz ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKBAŞOĞLU: ALİ MAHİR BEY, BENİM SÖZLERİMİ ÇARPITARAK KULLANMIŞTIR

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bakın Barolar Birliğiyle de anlaşması var, bütün şirketlerle anlaşması var o firmanın ama siz ne dediniz? Bakın, şöyle, biraz evvel söyledim, ne denilmişti, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla özel bir anlaşma yapıldı' ama açıklama ortada, özel bir anlaşma yok. Burada hem Bakanımızı itibar suikastına muhatap kılmak, Somali'yle olan ilişkilerimiz içerisinde Oruç Reis'in orada Türkiye'nin en önemli araştırmalarını yapması, beraberce Türkiye'ye ve Somali'ye kazandıracak işlerin öncüsü olması. Orada bir uzay istasyonu kuracağımız bir ülkeyle ilgili bu konuda ikili ilişkilerimizi geliştirdiğimiz bu durumdan sizin rahatsızlığınızın sebebini anlamakta güçlük çektiğimi ifade ettim. Pasaportlar satılmıyor. Bakın, bu İçişleri Bakanlığımıza bir iftiradır. Pasaportlar satılmıyor, mevzuata uygun bir şekilde ilgili muhataplarına pasaportlar verilebiliyor ilgili mevzuatına göre. Dolayısıyla her bir olayın bir noktasından oraya girerek, tamamen olayları çarpıtarak başka bir yöne kanalize ederek itibar suikastı yapmak hiçbir milletvekiline yakışmaz diyorum ve söylediğim sözlerin de her zaman arkasındayım ama dün de ifade ettiğim, emeklilikle ilgili sözlerimi kimsenin çarpıtmaması gerektiğini ifade ediyorum. Ali Mahir Bey de biraz evvel benim sözlerimi çarpıtarak kullanmıştır" diye konuştu.

BAŞARIR: ÇIK, ÖZÜR DİLE

AK Partili Akbaşoğlu'nun ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Ben kendisinin sözlerini niye çarpıtayım? Ama biraz daha emekli, işçi, pırlanta konusunu konuşursa Rabb'im onu çarpacak. Şimdi, bakın, 'Barolar' diyor, 'Barolar Birliği' diyor. Bir sefer, avukatlar serbest meslek makbuzu keser; her şirket yapabilir, barolar yapabilir, Türk Tabipleri Birliği yapabilir ama Bakanlıktan bahsediyoruz. İnkar ettin, Sayın Grup Başkanvekili Turhan Çömez Adalet Bakanlığının sayfasındaki yazıyı gösterdi, işte; yahu, çık bir özür dile, çık bir özür dile. İşte, bakın, buyurun; özür dileyin, 'Ya, biz yanlış yaptık' deyin. Ki o kadar yanlışınız var ki saymakla bitmez, asıl Guinness Rekorlar Kitabı'na oradan girersiniz de. Şimdi, özür dilemek çok mu zor? 'Olmaması gerekiyor' deyin. Eğer bizim arkadaşlarımızda, belediyelerde böyle bir şey olsa, vallahi özür dilerim ben, özür dilerim. Şimdi, pırlanta konusunda bu bakanlar, bakanlıklar sınıfta kalmıştır, ayıp etmiştir, rezil olmuştur; bununla ilgili özür dileyin bu bir. İkinci konu şu: Hangi konuda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiniz, ben merak ediyorum. Ama sen bir konuda giriyorsun: Böyle bir lideri bu kadar bağırarak savunan, dünyadaki tek siyasetçisin sen Sayın Akbaşoğlu" dedi.