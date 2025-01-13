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Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması

NTV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üçüncü kez iş bırakma eylemi yapan Aile Hekimlerinin maaşlarının kesildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 14:14, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:04
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Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki gösteren aile hekimleri geçtiğimiz hafta 5 gün iş bıraktı. Aile hekimlerinin bu eylemine ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de destek verdi.

NTV canlı yayınına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eylemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEŞVİKLER 3 KAT ARTTI"

Hekimlerin maaşlarını kesilmediğini söyleyen Memişoğlu şu ifadeleri kaydetti:

Biz aile hekimliği maaşlarını kesmedik. Biz şunu yaptık, bunların teşvik miktarlarını artıralım. Bu teşvik miktarlarını üç kat artırarak, bu nüfus daha az hastaneye gitme ihtiyacı duyuyorsa; sana ilave bir teşvik ödemesi yapacağız.

Aile hekimlerimize cari bir bütçe veriyoruz. Kurumsal kimlik oluşturmamız lazım. Aile hekimliğinin fiziki yapısının düzeltilmesi gerekiyor. Bu çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Sonuçta hekimlik ve sağlık güven endeksli bir hizmet. Karşıdaki insanlara güvenmeniz lazım. Biz bu konuda kamu olarak aile hekimlerimizi destekleyeceğiz.

Eyleme katılan arkadaşlarla ilgili, onların da ikna olacağını düşünüyorum. Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz.

AİLE HEKİMLERİNE AKUPUNKTUR TEPKİSİ

Temel sağlık hizmetlerimizi tamamen ücretsiz yapıyoruz. Sadece şunu yapıyoruz şu anda; üçüncü ve ikinci basamaklarda uygulanan sadece akupunktur ve fitoterapinin bunun eğitimini almış ve yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından yapılabilirliğini sağlıyoruz.

Amacımız sadece aile hekimlerine gitmeyi sağlamak. Zaten aynı tedavi üçüncü basamak hastanelerde yapılabiliyor. Bu dünyada gelişmiş ülkelerde yaygın bir uygulama.

İsteğe bağlı raporlar, devlet ve özel hastanelerde ücret mukabilinde veriliyordu. Aile hekimleri bunları veremiyordu. Biz de dedik ki, aile hekimleri oradaki ücretin biraz daha düşüğüne verebilir hale getirelim.

ESTETİK AMAÇLI UYGULAMALARA İZİN YOK

Aile hekimliği eğitmenleri, çekirde eğitim müfredatında bu konuyu getirirlerse değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sertifikasyonu her hekim için yapacağız. Bunu hekimlerin başvurusu ve kura sistemiyle yapacağız. Şu an aile hekimleri için böyle bir planlamamız yok. Sertifikasyon kontenjan dahilinde olacak. Şu an estetik amaçlı uygulamalara izin vermeyeceğiz.

YENİDOĞAN ÇETESİ

Bu istisnai bir durum. Türkiye sağlık konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke. Bebek ölümleri, anne ölümlerine baktığınız zaman Türkiye dünyada iyi yerde. 500 gramın altında bebekleri bazı ülkeler bırakırken, biz onları yaşatabilen bir sağlık çalışanı grubuna sahibiz.

"GEREKLİ CEZAYI ALACAKLAR"

Gerekli cezayı alacaklar. Bizim avukatlarımız da bu işin takibinde. Geriye doğru baktığımızda bebek ölümlerinin ihmalin sonucunda olduğunu tespit ettikten sonra hastaneleri kapattık.

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