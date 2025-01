İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, dernek üyesi yerel zincir marketler aracılığıyla Ramazan ayı boyunca tüketicilere ekonomik fiyatlarla et sunacaklarını açıkladı.

Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde et fiyatlarını sabitlediklerini belirterek, "Ramazan ayı boyunca kilogram fiyatı 379 TL'den kıyma, 399 TL'den kuşbaşı et sunacağız. İstanbul genelinde 66 üye marketimiz ve 2 bin 700'e yakın şubemizle ekonomik fiyatlarla hanelere ulaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Fiyat Sabitleme ve Kampanyalar

Güzeldere, Ramazan ayında tüketicileri enflasyona karşı korumak amacıyla diğer et ürünlerinde de fiyat sabitleme uygulamasına gittiklerini duyurdu:

Tranç: 459 TL

459 TL Kontrfile ve Biftek: 649 TL

649 TL Antrikot ve Dana Pirzola: 699 TL

Güzeldere, "Ramazan fırsatçılarına karşı tüketicinin yanındayız. Bu yıl da sofralara bereket getirmeye kararlıyız. Tüm ülkemize hayırlı Ramazanlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.