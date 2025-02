Diş hekimini başından vurup videosunu annesine gönderen zanlı tutuklandı

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu M.E. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. M.E., tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. M.E., daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Düşmez'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TAKSİYLE KAÇMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Sam Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe ekipleri, M.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. M.E.'nin olayın ardından bir süre caddede yürüdüğü ardından da taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. M.E.'nin yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. M.E., Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına alındı.

2 ÇOCUĞUNUN BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİ İÇİN VURDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan M.E., polisteki sorgusunda, 10 yıl önce ortak diş malzemeleri ve araç kiralama işi yaptığı Düşmez'in kendisini dolandırdığını belirterek, bu nedenle aralarında alacak meselesinden husumet bulunduğunu söyledi. M.E., diş hekimini, 2 yıl önce boşandığı eşinden olan 7 ve 9 yaşlarındaki 2 çocuğunun biyolojik babaları olduğunu DNA testi sonucunda öğrendiği için vurduğunu öne sürdü. M.E., "Bunun üzerine Düşmez'i vurdum. Hırsımı alamayıp, videosunu çekip annesine attım" dedi.

Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.