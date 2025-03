Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte motosiklet kazalarını azaltacak önlemler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik hazırlanan eylem planında caydırıcı cezaların bulunduğunu belirterek, bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyetinin iptal edileceğini ve 80 bin lira cezai işlem uygulanacağını söyledi. Yerlikaya, İstanbul Fuar Merkezi'ndeki MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı'nın açılış töreninde, İçişleri Bakanlığınca "Bir Kural 1 Ömür" mottosuyla hazırlanan motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik eylem planını açıkladı. Bu kapsamda, motosikletlerin dahil olduğu kazalara ve motosiklet sürücülerine uygulanan cezai işlemlere ilişkin emniyet ve jandarma verilerini de paylaşan Yerlikaya, motosikletin büyük bir tutku olduğunu, kendisinin de motosiklet kullanmayı sevdiğini söyledi.

Türkiye Genelinde Trafikte Güvenlik Çalışmaları

Türkiye genelinde 675 bin personelle ülkenin huzurunu sağlamaya çalıştıklarını belirten Yerlikaya, trafikte huzurun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bu konuda eğitimden denetime kadar her alanda var olduklarını dile getiren Yerlikaya, Türkiye'de 31,3 milyon motorlu taşıt, 6,3 milyon da motosiklet bulunduğunu belirtti. Trafikte güvenlik için motosiklet sürücülerine seslenen Yerlikaya, "2019'da 3,3 milyon olan motosiklet sayısı 2024'te 6,3 milyona ulaşmış. Toplam motorlu taşıtların sayısını 2024'te 31,3 milyon ile kapattık, bunların yüzde 20'si, yani her beş araçtan biri iki teker, yani motosiklet." ifadesini kullandı.

Motosiklet Sayısındaki Artış ve Kaza İstatistikleri

Yerlikaya, ülkedeki motosiklet sayısının 2023'te 2022'ye kıyasla 1 milyon artarak 5,1 milyon, 2024'te ise 1,2 milyon artışla 6,3 milyon olduğunu söyledi. Motosiklet sayılarının artmasını normal karşıladıklarını ancak kural ihlali sebebiyle kazaların artmasına ve can kayıplarının yaşanmasına rıza gösteremeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, devriye ve ekip sayısını artırdıklarını, böylelikle trafik denetimlerinde sayısal bir artış yaşandığını anlattı.

Denetimlerdeki Artış ve Cezai İşlemler

Trafikteki denetimlerin son 6 yıllık seyrine ilişkin bilgi veren Yerlikaya, "Motosiklet denetim sayısı 2024'te 2023'e nispetle yüzde 114 arttı. Cezai işlem sayısı maalesef yüzde 101 arttı, kaskla ilgili de maalesef yüzde 115 işlem sayımızın arttığını görüyoruz." dedi. Yerlikaya'nın sunumunda, 2019'da 1 milyon 470 bin 113 olan motosiklet denetim sayısının 2024'te 8 milyon 177 bin 983'e ulaştığı, 2019'da 858 bin 169 olan cezai işlem sayısının 2024'te 3 milyon 260 bin 421, yine 2019'da 341 bin 797 olan kask cezası işlem sayısının 2024'te 1 milyon 326 bin 208 olduğu bilgisi yer aldı.

Motosiklet Kazalarında Can Kaybı İstatistikleri

Son 6 yılda motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısını da paylaşan Yerlikaya, "Biz son 6 yılda denetimlerimizi yüzde 114, işlem sayılarını da yüzde 101 artırmamıza rağmen ölüm sayıları günlük 3,6'dan (2023) 4,3'e (2024) artmış." diye konuştu. Sunumda yer alan verilere göre, motosiklet kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2019'da 866, 2020'de 913, 2021'de 957, 2022'de 1002, 2023'te 1307 ve 2024'te 1584 olarak kayıtlara geçtiği görüldü.

Motosiklet Kazalarındaki Kusur Oranları

"Her iki kazadan birine motosiklet karışmaktadır" diyen Yerlikaya, motosikletlerin şehir içindeki kazalara karışma oranını da açıkladı: "Ülkemizde meydana gelen her iki kazadan birine motosikletlerin karıştığını görüyoruz. Türkiye'de trafikteki araçların yüzde 20'si motosiklet. Motosikletlerin kazaya karışma oranı yüzde 53. Motosikletlerin ölümlü kazaya karışma oranı 37,5. Bu oran çok yüksek. Yine motosiklet sürücülerinin şehir içindeki kazalarda kusur oranlarını incelediğimizde ülkemizde meydana gelen her üç kazadan ikisinde maalesef motosiklet sürücülerinin kusurlu olduğunu görüyoruz."

Eylem Planı ve Cezalar

Yerlikaya, trafik cezalarının caydırıcılığını artırmak amacıyla çeşitli önlemler aldıklarını belirtti. Cezalar arasında kask kullanmamanın cezasının ilk ihlal için 1500 lira, ikinci ihlal için 3000 lira ve üçüncü kez veya daha fazlasında ise 9000 lira olduğunu açıkladı. Ayrıca akrobatik hareket yapmanın cezasının ise 47 bin lira olduğunu belirtti. "Denetim yapmak zorundayız. Denetim yapmazsak trafikte güvenli bir hayat süremeyiz." diyen Yerlikaya, kırmızı ışık ihlali yapanların sürücü belgelerinin iptal edileceğini ve ciddi para cezaları uygulanacağını vurguladı.

Kırmızı Işık İhlalleri İçin Yeni Düzenlemeler

Kırmızı ışık ihlali yapanlara uygulanması talep edilen cezalara da değinen Yerlikaya, "Kırmızı ışıkta geçenlere bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında ehliyetin geçici olarak alınacağını belirtti." Eğer bir yıl içinde altıncı defa kırmızı ışık ihlali yapılıyorsa ehliyetin iptal edileceğini ve cezanın da ağırlaştırılacağını belirtti.

Motokuryelere Yönelik Düzenlemeler

Motokuryelere yönelik bir düzenlemenin de planlandığını belirten Yerlikaya, söz konusu düzenlemenin ilerleyen günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanacağını dile getirdi. Yerlikaya, "2024'te motokuryelerin karıştığı trafik kazalarında ölümler yaşandığını ve bu konuda da önlemler alınacağını" belirtti.Messe Frankfurt İstanbul Yöneticisi Tayfun Yardım da programda konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Bakan Yerlikaya ve Tayfun Yardım ile İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililer fuarın açılış kurdelesini kesti.Yerlikaya, daha sonra İçişleri Bakanlığı standını ziyaret etti ve fuar alanındaki bazı stantları gezdi. Fuar alanında gazetecilere eylem planına dair benzer değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, eylem planını yakın zamanda Meclis'e göndereceklerini söyledi. Fuar, 15 Mart'a kadar motosiklet tutkunlarını ağırlayacak.