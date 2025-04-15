Kiralardaki fahiş fiyatlar TBMM gündeminde

Ev sahibi ile kiracı ilişkileri astronomik kira ücretleri ve barınma konusu Meclis gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konut kiralarına tavan fiyat uygulaması getirilmesini öngören bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Öztürk'ün teklifine göre, kira bedelleri hiçbir şekilde net asgari ücreti aşamayacak.

Özellikle büyükşehirlerde kiraların fahiş biçimde artmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşın ev bulmakta ve barınma giderlerini karşılamakta zorlandığını belirten Öztürk, "Devletin barınma krizine kayıtsız kalma lüksü yoktur. Sosyal hukuk devleti olmak, halkın en temel hakkı olan barınmayı güvence altına almakla başlar," dedi.

Teklif kapsamında, Türk Borçlar Kanunu'na eklenecek hükümle, konut ve çatılı işyeri kiralarının başlangıç bedeli ile yıllık artışlarının yürürlükteki net asgari ücreti geçemeyeceği belirtiliyor. Bu sınıra aykırı yapılan kira sözleşmeleri ise, asgari ücreti aşan kısmı yönünden geçersiz sayılacak.

"Ev sahibi de kiracı da hukuk içinde korunmalı"

Öztürk, "Biz kiracıyı da ev sahibini de koruyan, hakkaniyetli bir düzenleme öneriyoruz. Barınma hakkı ekonomik kazançtan üstündür. Piyasanın insafına bırakılmış bir kira düzeni, sosyal çöküşe yol açar. Bu teklif, hem kira balonunu söndürmeyi hem de orta vadede konut krizine çözüm üretmeyi amaçlıyor," ifadelerini kullandı.