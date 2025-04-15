İstanbul'un en pahalı caddesi yine değişmedi

Geçen yıl İstiklal Caddesi'ni ziyaret edenlerin sayısı 90 milyonu aşarken, Bağdat Caddesi'nde 31,4 milyon seviyesine geriledi.Cushman & Wakefield I TR International tarafından hazırlanan ve Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesini kapsayan "İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu"na göre, söz konusu caddelerdeki yüksek doluluk oranları 2024'te de seyrini sürdürdü.Kültürel çekim merkezlerinin yaya trafiğini artırması ve yerel markaların öne çıkması dikkati çekerken, caddelerdeki boş mağaza sayısı azalmaya devam etti. İşlemlerin çoğunu yeni kiralamalar oluştururken, 2024'te bir önceki yıl kentsel dönüşümde olan mağazaların yüzde 24'ü, boş mağazaların ise yüzde 34'ü kiralandı.

İstiklal Caddesi ve Nişantaşı'ndaki Kiralama İşlemleri

İstiklal Caddesi'nde ve Nişantaşı bölgesinde yeni kiralama işlem sayısı düşerken, Bağdat Caddesi'nde arttı.Toplam 1,4 kilometre uzunluğa sahip İstiklal Caddesi'ndeki 270 mağazanın 258'inde doluluğa ulaşılırken, 12 mağazanın boş olduğu görüldü. Boş mağaza sayısı 2024'te bir önceki yıla göre 1 adet artarak 12'ye çıktı.Son yıllarda kentsel dönüşüm çalışmalarının arttığı Bağdat Caddesi'nin araştırmaya konu olan 2,6 kilometrelik bölümünde mağaza sayısı 335'ten 329'a gerilerken, 324 mağazanın dolu olduğu gözlendi. Boş mağaza sayısı 7'den 5'e düştü.

Nişantaşı Bölgesindeki Durum

Avrupa Yakası'nın gözde alışveriş yerlerinden olan ve 2,7 kilometrelik uzunluğa sahip Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi olmak üzere 4 ana caddeden oluşan Nişantaşı bölgesindeki mağaza sayısı 374'ten 370'e indi. 352 mağazanın dolu olduğu görülürken, boş mağaza sayısı 14'ten 18'e yükseldi.Geçen yıl söz konusu caddelerde toplam 51 mağaza kiralama işlemi gerçekleşirken, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nda 22'şer, İstiklal'de 7 mağaza kiralandı.

Yeni Kiralamalarda Sektörler

- Yeni kiralamalarda giyim ve ayakkabı ile yeme-içme sektörü öne çıktıRapor, cadde bazında farklılaşan eğilimleri de ortaya koydu. Buna göre, Nişantaşı bölgesinde ve İstiklal Caddesi'nde işlem sayısında düşüş yaşanırken, kiralanan alanların ortalama büyüklüğünün artması dikkati çekti. Bu durum, markaların daha geniş metrekareli mağazalara yöneldiğinin kanıtı oldu.Öte yandan Bağdat Caddesi'nde ise kentsel dönüşüm projeleri ve yüksek doluluk oranlarının etkisiyle, markaların uygun konum bulmakta zorlandığı ve bu nedenle kiralanan ortalama alan büyüklüğünün küçüldüğü görüldü.Üç ana caddede kiralama işlemlerinde özellikle yeme-içme sektörünün yaptığı atak gözlerden kaçmadı. Yeni kiralama işlemlerinin hacimsel açıdan yüzde 36'sı giyim ve ayakkabı sektörü, yüzde 32'si ise yeme-içme sektörü tarafından yapıldı. Yeme-içmede bu oran yüzde 23'ten yüzde 32'ye yükseldi.

Yabancı Markaların Tercihleri

- En çok yabancı marka Bağdat Caddesi'ndeÖnceki yıl olduğu gibi 2024 yılında da en fazla yabancı marka sayısının yüzde 21 seviyesiyle Bağdat Caddesi'nde olduğu görülürken, onu yüzde 17 ile Nişantaşı bölgesi, yüzde 15 ile İstiklal Caddesi takip etti.Nişantaşı hem ulusal hem de uluslararası lüks markaların başlıca merkez bölgesi olmakla beraber, bünyesindeki ünlü restoran ve kafeleriyle öne çıktı.Bağdat Caddesi, lüks ve üst segment markaların yanı sıra çok katlı mağazacılığın da yer aldığı geniş yelpazede ulusal ve uluslararası markaları barındırırken, İstiklal Caddesi çok sayıda ulusal ve uluslararası perakendeciler ile kültürel ve tarihi eserlere, müze, tiyatro, restoran ve elçiliklere ev sahipliği yaptı.

İstiklal ve Bağdat Caddelerinin Ziyaretçi Trafiği

- İstiklal kültürel etkinliklerle canlandı, kentsel dönüşüm Bağdat Caddesi'ni yavaşlattıİstanbul'un en önemli üç alışveriş caddesi ziyaretçi sayısından incelendiğinde yaya trafiğinin İstiklal Caddesi ve Nişantaşı bölgesinde arttığı, Bağdat Caddesi'nde ise düştüğü hesaplandı.İstiklal'in günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonunda ise yüzde 7 yükselişle 313 bin 500'e ulaştı. Caddenin yaya trafiği aylık ortalama 7,5 milyona, yıllık ise 87 milyondan 90,1 milyona çıktı. Özellikle kültürel ve sanatsal etkinlikler ile caddenin kültürel ve turistik bir merkez olarak öne çıkması bu trafiği önemli ölçüde etkiledi.Geçen yıl Nişantaşı bölgesinde de ziyaretçi sayısının arttığı görüldü. Ziyaretçi sayısı hafta içi 78 bin seviyesinde sabit kalırken, hafta sonunda yüzde 59 artarak 153 bine yükseldi. Ziyaretçi sayısı aylık ortalama 3,01 milyona, yıllık ise 36,2 milyona ulaştı. Önceki yıl ziyaretçi sayısı 31 milyondu.Bağdat Caddesi ise aynı dönemde ziyaretçi trafiğinde yaşadığı düşüşle dikkati çekti. Cadde üzerindeki kentsel dönüşüm ve altyapı yenileme çalışmaları bu trafiğin azalmasında ana etken oldu. Ortalama günlük ziyaretçi sayısı hafta içinde yüzde 40 azalışla 87 bine, hafta sonunda ise yüzde 35 düşüşle 85 bine geriledi. Yaya trafiği aylık ortalama 2,6 milyona, yıl toplamında ise 31,4 milyona düştü.

Abdi İpekçi Caddesi'nin Başarısı

- Abdi İpekçi, dünya caddeleri ile yarışıyorRapora göre, Nişantaşı bölgesinde yer alan Abdi İpekçi Caddesi, bir önceki yıl olduğu gibi metrekare başına 250 dolarla son 8 yılın en yüksek birincil kira bedeline sahip cadde unvanını sürdürdü.Bu rakamla Amsterdam, Prag ve Helsinki'nin önde gelen alışveriş caddelerini geride bırakan Abdi İpekçi'yi, metrekare bazında aylık 220 dolarla İstiklal Caddesi, 150 dolarla Bağdat Caddesi izledi.Kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğunlaştığı Bağdat Caddesi'ne modernize edilen fiziki yapısı ve artan erişilebilirliği nedeniyle gelecek dönemde talebin daha da güçlenmesinin beklendiği belirtildi.Yüksek talep ve kira seviyeleri ile sınırlı arz gibi nedenlerle uygun yer bulmak zorlaşırken, kentsel dönüşüm projelerinin arzı artırması, gelecek yıllarda cadde mağazacılığının büyümeye devam etmesi öngörülüyor.