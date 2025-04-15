Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü

Muhammed Çakan ile Davut Oğur'un Bingöl Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Muhammed Çakan'ın hayatını kaybettiğini Davut Oğur'un yaralandığını tespit etti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net