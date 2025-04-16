Benzine Zam Geliyor

Zamlı fiyatların perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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