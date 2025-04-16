Benzine Zam Geliyor
Benzinin litre fiyatına perşembe gününden geçerli olmak üzere 94 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 10:00, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 10:36
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıta da yansıyor...
Benzine litre satış fiyatına 94 kuruş zam bekleniyor.
Zamlı fiyatların perşembe gününden itibaren geçerli olması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
Benzinin litresi İstanbul'da 44 lira 18 kuruş, Ankara'da 44 lira 75 kuruş, İzmir'de 45 lira 12 kuruşa satılıyor.