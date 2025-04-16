Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 10:30, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 10:52
Yenişehir ilçesi semalarındaki uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.
Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.