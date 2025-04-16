Eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Yenişehir ilçesi semalarındaki uçuş sırasında arızalanan eğitim uçağı, kırsal Subaşı Mahallesi'ndeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre yaralının olmadığı, uçağın teknik bir nedenle araziye iniş yaptığı öğrenildi.